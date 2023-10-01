Erdoğan'ın hedefinde Altın Portakal var: Millî iradeye kastedenlerin propagandasının yapılmasını kabul edemeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle sanat öne sürülerek millî iradeye kastedenlerin propagandasının yapılmasını kabul edemeyiz" açıklamasını yaptı.

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Erdoğan'ın hedefinde Altın Portakal var: Millî iradeye kastedenlerin propagandasının yapılmasını kabul edemeyiz

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya platformu X (Eski adıyla Twitter) Altın Portakal Festivali'nde gösterimden çıkartılan 'Kanun Hükmü' filmi hakkında isim vermeden açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Özellikle sanat öne sürülerek millî iradeye kastedenlerin propagandasının yapılmasını kabul edemeyiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Açık ve net konuşuyorum… Bu ülkede bir daha asla FETÖ yeniden dirilemeyeceği gibi benzer örgütlerin de yeni ihanetler sergileyebilmesi mümkün değildir. Ne devletimiz ne milletimiz ne de siyaset kurumu böyle bir durumun ortaya çıkmasına izin verecektir. FETÖ ihanet şebekesinin, bilhassa yurt dışında yuvalanan militanları vasıtasıyla yaymaya çalıştığı “yıkılmadık, ayaktayız” havası bir çeşit mezarlıkta ıslık çalma gayretidir. Operasyonlarımız neticesinde âdeta can çekişen terör örgütlerine siyasi hesaplarla moral aşılamanın vebali çok ağır olacaktır. Özellikle sanat öne sürülerek millî iradeye kastedenlerin propagandasının yapılmasını kabul edemeyiz. Kültür-sanat gibi insanı yücelten ortak değerlerin, insanlık ve demokrasi düşmanlarının istismar alanı haline dönüşmesine sorumluluk makamında olan bizlerin karşı çıkması hayati öneme sahiptir. Bunu her şeyden ve her türlü siyasi kaygıdan öte, 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durduran kahramanlara minnet borcumuz olarak görmemiz gerektiğine inanıyorum."

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Altın Portakal Recep Tayyip Erdoğan
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