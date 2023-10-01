MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan, Bakan Yerlikaya'ya "geçmiş olsun" ziyareti

Bugün Meclis'in açılışına saatler kalan İçişleri Bakanlığı'na yapılan bombalı terör saldırısının ardından Bakanlığa geçmiş olsun ziyaretleri sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ziyaret etti.

Ziyareti X hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, "MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın’a geçmiş olsun ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Teröre karşı azim ve kararlılıkla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Yerlikaya'yı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ziyaret etti.

Yerlikaya'yı daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, iki teröristten birinin bakanlığın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde kendini patlattığını, diğer teröristin ise etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Çatışma sırasında 2 emniyet görevlisi yaralandı.