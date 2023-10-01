İstanbul Havalimanı'nda birçok sefer iptal: Biletinizi kontrol edin

THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurup, yolculara "Havalimanına gitmeden uçuşlarını kontrol etme" uyarısı yaptı.

İstanbul Havalimanı'nda birçok sefer iptal: Biletinizi kontrol edin

İstanbul Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok uçak seferi iptal edildi. Türk Hava Yolları (THY) yolcuları, havalimanlarına gitmeden önce uçuşlarını kontrol etmeleri konusunda uyardı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde sefer iptalleri yapıldığını duyurdu.

Yolculara havalimanlarına gitmeden önce THY'nin internet sitesi üzerinden uçuşlarını kontrol etmeleri uyarısında bulunan Üstün, "İstanbul ve yurtiçindeki bazı şehirlerimizde (Sivas, Kahramanmaraş, Erzurum, Antalya) olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerde iptaller yaşanmaktadır. Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda iptal seferlerde artış beklenmektedir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye THY'nin internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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