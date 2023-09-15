Erdoğan'ın hedefinde yine Sezgin Tanrıkulu var: "Bu topluluk bu sözde milletvekillerine gereken dersi gerektiği zamanda en ideal şekilde verecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim öğretim yılı açılış programında CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu hedef aldı. Erdoğan, "Şu anda bu topluluk bu sözde milletvekillerine gereken dersi gerektiği zamanda en ideal şekilde verecek kalitededir" dedi.

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Erdoğan'ın hedefinde yine Sezgin Tanrıkulu var: "Bu topluluk bu sözde milletvekillerine gereken dersi gerektiği zamanda en ideal şekilde verecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, yine CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu hedef aldı.

"Mehmetçiğimize hiçbir gücün dokunmasına izin vermeyiz" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir tane sözde milletvekili çıkmış benim Mehmetçiğime saldırıyor. Mensubu olduğu parti kalkıp da bu milletvekili müsveddesine en ufak bir söz söylemiyor. Şu anda bu topluluk bu sözde milletvekillerine gereken dersi gerektiği zamanda en ideal şekilde verecek kalitededir.

Biz Mehmetçiğimize hiçbir gücün dokunmasına müsaade etmeyiz."

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NE OLMUŞTU?

CHP Diyarbakır Sezgin Tanrıkulu, TV100 canlı yayınına telefonla bağlanarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, "TSK'nin yaptığı her şey, eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz bunları sorgularız. TSK değil mi 12 Eylül'de darbe yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz'da darbe girişimi yapan, köyleri yakan" diyen Tanrıkulu, "Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? AİHM kararıyla sabit hale gelen... Biz eleştirel yaklaşırız. Soru sorarız, doğru olup olmadığını sorarız, TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız. 40 yılda her şeyi doğru yapsaydı Türkiye bu durumda olmazdı. AİHM kararı orada, 15 tane köylü, kim attı? Bu kadar köyü yaktı? Daha yeni Roboski Uludere oldu... Sizler de eleştirel yaklaşamadığınız için Türkiye bu noktaya geldi" ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tanrıkulu hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlattığını bildirmişti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise Sezgin Tanrıkulu'nun sözlerinin “kabul edilemez” olduğunu belirtti ve “Bu konu parti yetkili organlarında görüşülecektir” dedi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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