Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sezgin Tanrıkulu açıklaması: Kahraman ordumuza iftira atıyorlar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun bir televizyon kanalındaki ifadelerine ilişkin; “Terör örgütlerin insanlık dışı saldırılarına tepki koymayanlar terör örgütünün farklı konulardaki alçakça yalanlarını sahiplenerek kahraman ordumuza iftira atmaya çalışmaktadırlar. Bu iftiraları atanlar, bunlara alet olanlar en hafif tabiriyle gaflet ve dalalet içindedirler” açıklamasını yaptı.

MSB açıklaması şöyle:

“Asil milletimizin bağrında çıkan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin huzur ve güvenliği ile bölgemizin, dünyanın ve tüm insanlığın barış ve istikrarına katkı sağlamak için tüm terör örgütlerine karşı büyük bir özveri ve fedakarlıkla mücadele etmektedir.

Mehmetçiğin tüm faaliyetleri uluslararası hukuka uygun, tüm dünyanın gözü önünde ve şeffaf bir şekilde icra edilmektedir. Buna rağmen terör örgütlerin insanlık dışı saldırılarına tepki koymayanlar terör örgütünün farklı konulardaki alçakça yalanlarını sahiplenerek kahraman ordumuza iftira atmaya çalışmaktadırlar. Bu iftiraları atanlar, bunlara alet olanlar en hafif tabiriyle gaflet ve dalalet içindedirler.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tüm bu hezeyan ve kara propaganda çabalarına rağmen dün olduğu gibi bugün de terör örgütlerine karşı mücadelesini uluslararası hukuk ve milli, manevi, insani değerlerimiz çerçevesinde azim ve kararlılıkla sürdürmektedir, sürdürecektir.”