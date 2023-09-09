Tanrıkulu'nun TSK sözlerine CHP'den ilk açıklama: Kabul edilemez, konu yetkili organlarımızda görüşülecek

CHP Sözcüsü Faik Tanrıkulu'nun TSK sözlerine CHP'den ilk açıklama: Kabul edilemez, konu yetkili organlarımızda görüşülecek

Tanrıkulu'nun TSK sözlerine CHP'den ilk açıklama: Kabul edilemez, konu yetkili organlarımızda görüşülecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözlerinin ardından CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlattı. Tanrıkulu'nun sözlerine ilişkin partisinden ilk açıklama da CHP Sözücüsü Faik Öztrak'tan geldi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu'nun, hakkında soruşturma başlatılan "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı" sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

X hesabından açıklama yapan Öztrak, "Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, milletimizin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakan ifadeleri kabul edilemez. Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir" dedi.

Hakkında soruşturma açılmıştı: CHP'li Tanrıkulu'dan ilk açıklamaHakkında soruşturma açılmıştı: CHP'li Tanrıkulu'dan ilk açıklamaSiyaset
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldıCHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldıSiyaset

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CHP Sezgin Tanrıkulu
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