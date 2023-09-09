CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında bir televizyon kanalındaki ifadeleri gerekçe gösyerilerek soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Son Güncelleme:
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

CHP Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Tanrıkulu hakkında dün TV100'de canlı yayına bağlanarak yaptığı yorumlardan dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" iddiasıyla soruşturma açıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
CHP Sezgin Tanrıkulu
Son Güncelleme:
Mehmet Şimşek'le ilgili çarpıcı iddia: Meclis'e adam koymuş Mehmet Şimşek'le ilgili çarpıcı iddia: Meclis'e adam koymuş
Domates konservesine lezzet katan tüyo! 1 yıl boyunca bozulmasını engelliyor Domates konservesine lezzet katan tüyo! 1 yıl boyunca bozulmasını engelliyor
Avrupa Sosyalistler ve Demokratlar Partisi, CHP'nin 100'üncü yılını kutladı Avrupa Sosyalistler ve Demokratlar Partisi, CHP'nin 100'üncü yılını kutladı
Melis Sezen'e bomba partner! Magazin dünyası bunu konuşacak Melis Sezen'e bomba partner! Magazin dünyası bunu konuşacak
ÇOK OKUNANLAR
Oğlu, annesini öldürmüş: Eski belediye başkanı çatıdan atlayarak intihar etti Oğlu, annesini öldürmüş: Eski belediye başkanı çatıdan atlayarak intihar etti
Araç almak isteyenler dikkat: Sıfır ve ikinci el otomobilde yeni dönem Araç almak isteyenler dikkat: Sıfır ve ikinci el otomobilde yeni dönem
Tüm sorular yanıt buluyor: Emekliye üçüncü ikramiye verilecek mi? Ne kadar zam yapılacak? Tüm sorular yanıt buluyor: Emekliye üçüncü ikramiye verilecek mi? Ne kadar zam yapılacak?
Çalışmada sona gelindi: Öğrencilerin alabileceği vergisiz telefon modelleri ortaya çıktı Çalışmada sona gelindi: Öğrencilerin alabileceği vergisiz telefon modelleri ortaya çıktı
Emekli maaş zammı için 3’lü artış formülü: 'Cumhuriyet İkramiyesi' miktarı belli oldu! Emekli maaş zammı için 3’lü artış formülü: 'Cumhuriyet İkramiyesi' miktarı belli oldu!