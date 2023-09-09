Mehmet Şimşek'le ilgili çarpıcı iddia: Meclis'e adam koymuş

Türkiye tarihinin en büyük ekonomik krizi ile boğuşurken, ekonomi kurmayları da durumu toparlamak için çeşitli hamleler yapıyor. Yapılan hamlelerin işe yaramadığı ve krizin her geçen gün derinleştiği şu günlerde ortaya atılan iddialar ise dikkat çekiyor.

Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili ortaya atılan bir iddia gündem oldu.

10haber yazarı Erdal Sağlam, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kendisine yakın kişilerle yaptığı konuşmalarda ek harcamalardan yakındığını iddia ettiği yazısında, "Bakan Şimşek, bu şikayetleri arttığında bir şey yapmak istediğini belirterek 'düzenlemeler konusunda önceden bilgi sahibi olmak için Meclis'e özel olarak bir elemanımızı tahsis ettik. Ancak bu yolla da ek harcamaları önlememiz mümkün olamadı' demiş" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide istikrarın sağlanmasının önünde engel oluşturduğunu da savunan Sağlam, "Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisinin planlamadığı, önceden bilmediği, sürekli artan harcamalar ve azalan gelirle bütçenin finansmanını sağlamaya çalışıyor. Böyle bir idari sistemde mali disiplinin sağlanmasının ne kadar zor olacağı açık" diye yazdı.

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