Ankara'yı hareketlendiren iddia: Gelecek Partisi'nden 3 ismin AKP'ye geçeceği öne sürüldü; Parti yöneticisi Özdağ Gerçek Gündem'e konuştu

Ankara'ya kulisleri hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. Mayıs seçimlerine CHP listelerinden girerek milletvekili seçilen 3 ismin AKP'ye geçeceği öne sürüldü. Gerçek Gündem'e konuşan Gelecek Partili Özdağ, iddiaları yalanlayarak "İşleri güçleri bizimle uğraşmak" dedi.

Sercan C. Güler Sercan C. Güler
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Ankara'yı hareketlendiren iddia: Gelecek Partisi'nden 3 ismin AKP'ye geçeceği öne sürüldü; Parti yöneticisi Özdağ Gerçek Gündem'e konuştu

GERÇEK GÜNDEM - 14 Mayıs seçimlerinde CHP listelerinden milletvekili seçilen Gelecek Partili 3 ismin partilerinden istifa ederek AKP’ye katılacağı ileri sürüldü.

AKP içindeki tartışmalardan sonra partiden ayrılarak kurulan Gelecek Partisi’ne dair bu iddia siyaset kulislerini hareketlendirdi.

Partinin kurucuları arasında yer alan ve Parti Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Özdağ, Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamada iddiayı yalanladı.

Özdağ şunları söyledi:

"Hayır iddialar doğru değildir. Uzaylıların dünyalılara ihtiyacı mı varmış? İşleri güçleri Kılıçdaroğlu'nu konuşmak, CHP'yi konuşmak. Gelecek Partisini, Saadet Partisi'ni konuşmak. Hayat pahalılığını aşağı çekemeyenler, mutfaktaki tencerenin kaynayışını sıfırlayanlar. İşleri güçleri muhalefetle uğraşmak. Ne yapacaklar, ülkenin ekonomisiyle uğraşsınlar, kiralarla uğraşsınlar.

Biz parlamentoda dimdik ayaktayız. 1 Ekim'de herkesi parlamentoya bekliyoruz. Grup toplantımıza bekliyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Ürküttüğümü biliyoruz Attığımız taş birilerini ürküttü. Grup kurmamız birilerini çok rahatsız etti. Rahatsız etmeye devam edeceğiz. Korku dağları bekletilmiş, o dağları bekleteceğiz onlara."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Gelecek Partisi Selçuk Özdağ AKP
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