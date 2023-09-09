Okullar açılıyor ama nasıl? 'Öğrenciler pahalılıktan ikinci el defter, kitap alıyor'

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, öğrencilerin artan okul masraflarına dikkat çekerek, iktidara çağrıda bulundu. Bülbül, “Öğrenciler pahalılıktan dolayı ikinci el defter, kitap alıyor. Okul masrafları bakanlık bütçesinden karşılamalıdır” dedi.

2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre ülkede 19 milyonun üzerinde öğrenci eğitim görüyor. Enflasyon ülkesi olan Türkiye’de iğneden ipliğe her ürünün fiyatı zamlanırken, kırtasiye ürünleri de en çok zamlanan ürünler arasında oldu. CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, “Asgari ücretle geçinen bir aile çocukların okul masraflarını karşılayamıyor” diyerek tepki gösterdi.

“ÖĞRENCİLER ZAMLARDAN DOLAYI KULLANILMIŞ DEFTER KİTAP ALIYOR”

Artık vatandaşın ikinci el defter, kitap aldığını ifade eden CHP’li Bülbül, “Veliler artan fiyatlar sonucunda okula başlama maliyetini karşılayamıyor. Geçen yıl okul öncesi eğitime başlama maliyeti 4 bin 615 lirayken bu rakam bu sene 9 bin 37 lira oldu.

İlkokula başlama maliyeti geçen yıl 7 bin 550 lirayken bu yıl 10 bin liranın üzerinde oldu.

Ortaokula başlama maliyeti 8 bin 47 liradan yaklaşık 11 bin liraya yükseldi.

Liseye başlama maliyeti geçen yıl 8 bin 296 lirayken bu yıl 12 bin 578 lira oldu.

Masraflar sadece bunlarla da bitmiyor. Servis ücretlerine bakacak olursak en kısa mesafe 1200 liradan başlıyor.

Öğrenci kıyafetleri geçen yıla göre yüzde 60 zamlandı. Öğrencinin sadece kırtasiye masrafları kalem, defter, cetvel gibi ürünlerin masrafı bin 200 – bin 300 lira oldu. İktidarın velileri ve öğrencileri kaderine terk ettiği bu zamanda artık vatandaş internetten kullanılmış defter, kitap alıyor. Asgari ücretin 11 bin 400 lira olduğu yerde veliler bu maliyetleri nasıl karşılayacak? Veliler, artık borçla, krediyle çocuk okutuyoruz diyor. Veliler çocuklarını önceden bir hevesle, heyecanla okula gönderirken bu sene dertle, sıkıntıyla gönderiyor” dedi.

“ÖĞRENCİLERİN MASRAFLARI KARŞILANMALI”

İktidara çağrı yapan CHP’li Bülbül, “AKP döneminde tam 9 kez Milli Eğitim Bakanı değişti. Ama sorunlar çözülmedi, çözmek için de girişimde bulunulmadı. Okullar, bakanlıktan destek alamadığı için velilerden yasal olmamasına rağmen bağış almak zorunda kalıyor. Bakanlık, eğitimin çok önemli olduğu bu yüz yılda, zamların ardının arkasının kesilmediği bu dönemde öğrencilerimizin okul alışveriş masraflarını karşılamalıdır” dedi.