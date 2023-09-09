İzmir'de silah sesleri yankılandı, bir bekçi vuruldu!

İzmir'in Bornova ilçesinde bir mahalle bekçisi, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralandı.

Son Güncelleme:

İzmir'in Bornova ilçesinde saat 04.30 sıralarında Satuk Buğra Han Caddesinde görev yapan mahalle bekçileri, silahla etrafa ateş eden Ziya Ç.’yi (27) yakalamak istedi.

Bekçilerin "Silahını bırak" çağrısına uymayan saldırgan Z.Ç. (27) ateşle karşılık verdi. Bu sırada bekçilerden A.K. (33) yaralandı. Yaralı bekçi ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Bekçinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

SİLAHIYLA TESLİM OLDU

Olayda bacağından yaralanan Z.Ç. ise çevreye ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir'de silah sesleri yankılandı, bir bekçi vuruldu! - Resim : 1

Polisin yerini belirlediği şüpheli, bir manav tezgahının önünde ekiplerce kıstırıldı. Burada tüfeğini kendisine dayayan Z.Ç, polisin ikna çabaları sonucu silahıyla teslim oldu. Sağlık ekipleri şüpheliyi hastaneye kaldırdı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İzmir Bekçi
Son Güncelleme:
Kahramanmaraş’ta freni patlayan kamyon kalabalığa daldı Freni patlayan kamyon kalabalığa daldı
Ordu'da 4 gün önce kaybolan çocuğun cesedi bulundu! 4 gün önce kaybolan çocuğun cesedi bulundu!
Cebinde kıyma alacak parası olmayanlar için leziz bir köfte tarifi! İçindeki malzeme şaşırtıyor Cebinde kıyma alacak parası olmayanlar için leziz bir köfte tarifi! İçindeki malzeme şaşırtıyor
Aşçılar uyarıyor! Tavuk haşlarken yapılan hata! Zehre dönüşüyor ve kimse bilmiyordu Aşçılar uyarıyor! Tavuk haşlarken yapılan hata! Zehre dönüşüyor ve kimse bilmiyordu
ÇOK OKUNANLAR
Oğlu, annesini öldürmüş: Eski belediye başkanı çatıdan atlayarak intihar etti Oğlu, annesini öldürmüş: Eski belediye başkanı çatıdan atlayarak intihar etti
Araç almak isteyenler dikkat: Sıfır ve ikinci el otomobilde yeni dönem Araç almak isteyenler dikkat: Sıfır ve ikinci el otomobilde yeni dönem
Tüm sorular yanıt buluyor: Emekliye üçüncü ikramiye verilecek mi? Ne kadar zam yapılacak? Tüm sorular yanıt buluyor: Emekliye üçüncü ikramiye verilecek mi? Ne kadar zam yapılacak?
Çalışmada sona gelindi: Öğrencilerin alabileceği vergisiz telefon modelleri ortaya çıktı Çalışmada sona gelindi: Öğrencilerin alabileceği vergisiz telefon modelleri ortaya çıktı
Emekli maaş zammı için 3’lü artış formülü: 'Cumhuriyet İkramiyesi' miktarı belli oldu! Emekli maaş zammı için 3’lü artış formülü: 'Cumhuriyet İkramiyesi' miktarı belli oldu!