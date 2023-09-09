İzmir'de silah sesleri yankılandı, bir bekçi vuruldu!

İzmir'in Bornova ilçesinde saat 04.30 sıralarında Satuk Buğra Han Caddesinde görev yapan mahalle bekçileri, silahla etrafa ateş eden Ziya Ç.’yi (27) yakalamak istedi.

Bekçilerin "Silahını bırak" çağrısına uymayan saldırgan Z.Ç. (27) ateşle karşılık verdi. Bu sırada bekçilerden A.K. (33) yaralandı. Yaralı bekçi ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Bekçinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

SİLAHIYLA TESLİM OLDU

Olayda bacağından yaralanan Z.Ç. ise çevreye ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin yerini belirlediği şüpheli, bir manav tezgahının önünde ekiplerce kıstırıldı. Burada tüfeğini kendisine dayayan Z.Ç, polisin ikna çabaları sonucu silahıyla teslim oldu. Sağlık ekipleri şüpheliyi hastaneye kaldırdı.

Kaynak: Gerçek Gündem