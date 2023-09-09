Kahramanmaraş’ta freni patlayan kamyon kalabalığa daldı

Kahramanmaraş’ta freni patlayan kamyon, mezarlıkta defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı. Olayda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde freni boşalan bir kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı.

Namaz için sat tutan çok sayıda kişi, aracın altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ölenlerin olduğu bilidirilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

A haber canlı yayınına bağlanan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, kazada 5 ölü, 25 yaralı olduğunu belirtti.

Öte yandan, olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken kamyon altında kalan vatandaşları kurtarma çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA

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