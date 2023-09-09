Resmi Gazete'de yayımlandı: Ambulans hizmetlerinde değişiklik

Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Son Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı: Ambulans hizmetlerinde değişiklik

Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik ile milli veya uluslararası organizasyonlarda görev alan ambulanslar, organizasyon süresi ile sınırlı olmak üzere bu zorunluluğun dışında tutuldu.

Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütecek.

Son Güncelleme:
Canan Karatay'dan ezber bozan yeni açıklama! Hepsini geçti, işte en sağlıklı meyve Canan Karatay'dan ezber bozan yeni açıklama! Hepsini geçti, işte en sağlıklı meyve
Çay demlemenin bilinmeyen püf noktası! Aşçıların sır pişirme tekniği çözüldü Çay demlemenin bilinmeyen püf noktası! Aşçıların sır pişirme tekniği çözüldü
Yargıtay'dan kiralık araçlar için emsal karar! Yargıtay'dan kiralık araçlar için emsal karar!
Paylaşımları ortaya çıktı: 'Kur’an bizim anayasamızdır' diyen AKP'li başkan, rakı içerek poz verdi 'Kur’an bizim anayasamızdır' diyen AKP'li başkan, rakı içerek poz verdi
Bakanlar değişiyor bazı şeyler aynı kalıyor: Atamaları açıkladı, soluğu TÜGVA'da aldı Atamaları açıkladı, soluğu TÜGVA'da aldı
Barış Pehlivan ilk hapishane izninde paylaştı: 'İçeride ya da dışarıda mücadeleye devam' Barış Pehlivan ilk hapishane izninde paylaştı
ÇOK OKUNANLAR
Oğlu, annesini öldürmüş: Eski belediye başkanı çatıdan atlayarak intihar etti Oğlu, annesini öldürmüş: Eski belediye başkanı çatıdan atlayarak intihar etti
Araç almak isteyenler dikkat: Sıfır ve ikinci el otomobilde yeni dönem Araç almak isteyenler dikkat: Sıfır ve ikinci el otomobilde yeni dönem
Tüm sorular yanıt buluyor: Emekliye üçüncü ikramiye verilecek mi? Ne kadar zam yapılacak? Tüm sorular yanıt buluyor: Emekliye üçüncü ikramiye verilecek mi? Ne kadar zam yapılacak?
Çalışmada sona gelindi: Öğrencilerin alabileceği vergisiz telefon modelleri ortaya çıktı Çalışmada sona gelindi: Öğrencilerin alabileceği vergisiz telefon modelleri ortaya çıktı
Emekli maaş zammı için 3’lü artış formülü: 'Cumhuriyet İkramiyesi' miktarı belli oldu! Emekli maaş zammı için 3’lü artış formülü: 'Cumhuriyet İkramiyesi' miktarı belli oldu!