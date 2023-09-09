Ordu'da 4 gün önce kaybolan çocuğun cesedi bulundu!

Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Absut Yaylası'nda, kendilerine ait küçükbaş hayvanları otlatmak için yayladaki evlerinden 4 gün önce ayrılan Emirhan Dolak'ın bir daha dönmemesi üzerine bölgede AFAD, UMKE, jandarma, polis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı ekiplerce çalışma başlatılıldı.

Aramalar sonrası Absut Yaylası'ndaki gölette ceset olduğunu fark eden çevredekiler jandarmaya ihbarda bulundu.

CESEDİ BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler sudan çıkardıkları cesedin 5 Eylül'de kaybolan Emirhan Dolak'a ait olduğunu belirlendi.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLDİ

Fatsa Anadolu Meslek Lisesi birinci sınıf öğrencisi olan çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem