Avrupa Sosyalistler ve Demokratlar Partisi, CHP'nin 100'üncü yılını kutladı
Avrupa Sosyalistler ve Demokratlar Partisi, CHP'nin 100'üncü yılını kutladı. Mesajda, "Ülkede hukukun üstünlüğüne tam saygılı, açık, demokratik bir toplum için desteğimizi yineliyoruz" denildi.
Avrupa Sosyalistler ve Demokratlar Partisi (PES) X hesabından paylaştığı Türkçe ve İngilizce mesajla CHP'nin 100'ncü yılını kutladı.
Aynı zamanda PES YK Üyesi de olan CHP Brüksel Temsilcisi Kader Sevinç'in de paylaştığı mesaj şöyle:
"100. yaşını kutlayan @herkesicinCHP'yi tebrik ederiz!
#CHP, kurucu babası #Atatürk ile birlikte modern #Türkiye'nin inşasında kilit bir rol oynamıştır.
Ülkede hukukun üstünlüğüne tam saygılı, açık, demokratik bir toplum için desteğimizi yineliyoruz."
Kaynak: Gerçek Gündem
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