Avrupa Sosyalistler ve Demokratlar Partisi, CHP'nin 100'üncü yılını kutladı

Avrupa Sosyalistler ve Demokratlar Partisi (PES) X hesabından paylaştığı Türkçe ve İngilizce mesajla CHP'nin 100'ncü yılını kutladı.

Aynı zamanda PES YK Üyesi de olan CHP Brüksel Temsilcisi Kader Sevinç'in de paylaştığı mesaj şöyle:

"100. yaşını kutlayan @herkesicinCHP'yi tebrik ederiz!

#CHP, kurucu babası #Atatürk ile birlikte modern #Türkiye'nin inşasında kilit bir rol oynamıştır.

Ülkede hukukun üstünlüğüne tam saygılı, açık, demokratik bir toplum için desteğimizi yineliyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem