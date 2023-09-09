İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’da DEVA Partili Yeneroğlu'na yanıt: İmza attılar, millete götürüp oy istediler

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcılığı adaylığı ile ilgili, “Anayasaya aykırıydı. Biz bunu kabullenmedik” diyen DEVA Partisi Genel Başkanı Mustafa Yeneroğlu’na yanıt verdi.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Zorlu, “6 Mart tarihli mutabakat metni çok açıktır. 13. maddede Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarının cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda atanacağı net bir şekilde ortaya konulmuş ve metin tüm liderlerce de imzalanmıştır. Ayrıca o dönemde hukukçular arasındaki değerlendirmelerde en karşıt görüşte bile, seçim sonrası belediye başkanlığı görevlerini bırakmaları halinde bir problem yaşanmayacağı ortaya konulmuştur" dedi.

“CEVAP VERMESİ GEREKEN YER CHP VE KILIÇDAROĞLU'DUR”

Zorlu şöyle devam etti:

Ve dahası, seçim sürecinde sayın Kılıçdaroğlu tarafından bu iki belediye başkanının görevleri de tanımlanmış ve milletimize duyurulmuştur. Buna göre, sayın İmamoğlu’nun Afetlere Hazırlık ve Şehircilik, Mansur Yavaş ise Sosyal Politikalar, Teknolojik Dönüşüm ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcıları olacağı açıklanmıştır, ki iki büyükşehir belediye başkanı ile tüm liderler ortak miting yaparak bu yönetim modelini milletimize sunmuşlardır. Tüm bunlar olurken sayın Yeneroğlu da dahil olmak üzere Deva Partisi milletvekili adayları, Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden aday olarak milletten oy istemişlerdir. 6 Mart’ta attıkları imzayı da CHP milletvekili adayları olarak millete götürmüşlerdir. Dolayısıyla son derece tutarsız gördüğümüz bu yaklaşıma cevap vermesi gereken asıl yer, CHP ve sayın Kılıçdaroğlu’dur.”

YENEROĞLU: SÖZLERİMİ DİNLEMEDEN AÇIKLAMA YAPMIŞ

Zorlu’nun açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Yeneroğlu da, şu ifadeleri kullandı:

“Anlaşılan o ki Sn. Zorlu yayını izlemeden ve dolayısıyla sözlerimi dinlemeden kendi tabiriyle tutarsız yorum yapmış. Dinlemiş olsaydı ve üzerine liderlerin imza attığı mutabakat metnini dikkatli olarak okusaydı, böyle ilginç bir tepki göstermezdi. Biz ne yaptığımızı ve neye imza attığımızı çok iyi biliyoruz. Bilmeyenler varsa onların sorunu.”