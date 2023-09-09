Yalnızca Ağustos ayında 372 kadın şiddet ihbarı yaptı!

TKDF, Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Ağustos Veri ve Analiz Raporunu yayımladı. Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Ağustos Raporuna göre; Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı 1-31 Ağustos arasında 372 çağrı aldı.

Rapora göre Ağustos’ta ihbarı gelen ve yeni kayıt açılan toplam 92 şiddet vakasının 71’i ev içi şiddet ihbarı iken bunların yüzde 42’si eş şiddeti ihbarları olarak kaydedildi. 20 çağrıda sığınak talebinde bulunulduğu ve acil müdahale gerektiren 6 vaka ihbarı olduğu belirtildi.

YALNIZCA AĞUSTOSTA 372 ÇAĞRI

“Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) tarafından yürütülen Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı 1-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında toplam 372 çağrı almıştır. Bu çağrıların 55’i İstanbul’dan gelmiştir. İstanbul’u, Ankara 16, İzmir 9 çağrıyla izlemiştir. Bu iller ile birlikte toplam 25 ilden çağrı gelmiştir.

Çağrıların şehir ve ilçeler arasındaki dağılımı göstermektedir ki, şehirlerin gelişmişlik seviyeleri, sosyoekonomik durumları fark etmeksizin farklı şehir ve ilçelerden şiddet ihbar ve deprem yardım çağrıları gelmiştir.

2007’DEN 90 BİN 910 ÇAĞRI

"15 Ekim 2007’den günümüze ev içi şiddet hattına gelen toplam çağrı 90 bin 910 olmuştur. Ağustos 2023 ayı içerisinde Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na ihbarı gelen ve yeni kayıt açılan toplam 92 şiddet vakasının 71’i ev içi şiddet ihbarıdır. Bu şiddet ihbarlarının 42’si eş şiddeti ihbarlarıdır. 20 çağrı sığınak talebinde bulunmuştur. Acil müdahale gerektiren 6 vaka ihbarı olmuştur. 71 çağrıya hukuki bilgilendirme yapılmıştır. 37 çağrı karakola, 14 çağrı ise barolara yönlendirilmiştir. Ağustos ayı içerisinde hatta gelen şiddet ihbarlarında belirtilen maruz kalanların yaşları 2-65 arasında değişmiştir. Gelen aramalar göstermektedir ki, ev içi şiddetin maruz kalanlarının büyük çoğunluğu kadınlardır (yüzde 82,2). Bu oranı yüzde 5,5 ile çocuklar izlemektedir. İhbar edilen şiddet vakalarının önemli çoğunluğu psikolojik ve fiziksel şiddet vakalarıdır (psikolojik şiddet yüzde 43,68; fiziksel şiddet yüzde 35,63). Bu şiddet türlerinin dışında gelen çağrıların yüzde 11,49’u sosyal şiddet, yüzde 3,45’i cinsel şiddet ve yüzde 5,75’i ekonomik şiddeti ihbar eden çağrılar olmuştur."