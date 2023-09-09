AKP'li belediyeden suya yüzde 223 zam

Gazete Duvar'ın haberine göre; AKP'li Yozgat Belediyesi, Eylül Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı'nda Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından belirlenen ücret tarifesinde değişiklik yapılmasını oyladı. Komisyon tarafından hazırlanan rapor, meclis üyeleri tarafından oylamaya sunuldu ve zam önerisi oy çokluğu ile kabul edildi.

Söz konusu kararın alınmasıyla birlikte Yozgat'ta su fiyatlarına yüzde 233,33'lük bir zam yapıldı.

Fiyatlar şöyle oldu:

-0-10 metreküp arası su tüketiminde, suyun metreküp fiyatı 1,80 TL'den 6 TL'ye,

-11-20 metreküp arası su tüketiminde, suyun metreküp fiyatı 2,70 TL'den 9 TL'ye,

-21 metreküp ve üzeri su tüketiminde, suyun metreküp fiyatı 3,60 TL'den 12 TL'ye yükseltildi.