Benzin ve motorine yine zam geliyor

Motorine ve benzine yeni zam geliyor. Motorine yapılacak son zamla birlikte fiyat 40 TL'ye dayanacak.

Benzin ve motorine yine zam geliyor

Akaryakıt ürünlerinde rekor zam için düğmeye basıldığı, ilk zammın motorine geleceği iddia ediliyor. Motorin zammını ise benzin takip edecek.

Motorine 1,50 TL'lik zam için tarih belli oldu. Zammın 13 Eylül Çarşamba saat 00.01’den itibaren geçerli olacağı belirtiliyor.

Zamlı tarife ile motorinin litre fiyatı İstanbul’un Avrupa yakasında 37,86 TL’den 39,36 TL’ye çıkacak.

Ekonomist Şeref Oğuz, "Benzin ve motorinde 50 TL'ye doğru. ÖTV oranları yeniden arttırılıyor. Eylül'de okul fiyatları yanı sıra akaryakıt zamları ile aylık çift hane artışlara hazır olun.. OVP hedefi şimdiden şaşmaya başlıyor. Zira kamu harcamaları, vergi ve #enerji zamları dinmek bilmiyor." diyerek sürücülere üzücü haberi verdi.

Motorin İstanbul’un Anadolu yakasında 39,42 TL’den, Ankara’da 39,95 TL’den ve İzmir’de 40,16 TL’den satılacak.

Motorin fiyatı Adıyaman, Hakkari, Mardin, Muş ve Van başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirlerinde 41 TL’nin eşiğine gelecek.

Benzine de 1 TL civarında zam yapılabileceği belirtiliyor.

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