Ordu ve Sakarya'da denize girme yasağı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle kaymakamlıklar denize girmeyi yasakladı.

Sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, halkı suya girmemeleri konusunda uyarıyor.

ORDU'DA RÜZGAR NEDENİYLE BUGÜN DENİZE GİRİLMESİ YASAKLANDI

Ordu'da da rüzgar nedeniyle denize girilmesinin 1 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler ve Sahil Güvenlik Komutanlığının uyarısı doğrultusunda rüzgar nedeniyle denizde dalgalar, sahillerde de Rip akıntısı oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı il genelinde denize girilmesinin bugün yasaklandığı kaydedildi.