Ordu ve Sakarya'da denize girme yasağı

Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle, Ordu'da ise rüzgar nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı.

Ordu ve Sakarya'da denize girme yasağı

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle kaymakamlıklar denize girmeyi yasakladı.

Sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, halkı suya girmemeleri konusunda uyarıyor.

ORDU'DA RÜZGAR NEDENİYLE BUGÜN DENİZE GİRİLMESİ YASAKLANDI

Ordu'da da rüzgar nedeniyle denize girilmesinin 1 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler ve Sahil Güvenlik Komutanlığının uyarısı doğrultusunda rüzgar nedeniyle denizde dalgalar, sahillerde de Rip akıntısı oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı il genelinde denize girilmesinin bugün yasaklandığı kaydedildi.

İmamoğlu'ndan 100'üncü yıl programında CHP'ye sert eleştiri: İktidar olmayı başaramamışsak suçlusu biziz İmamoğlu'ndan 100'üncü yıl programında CHP'ye sert eleştiri
Cebinde kıyma alacak parası olmayanlar için leziz bir köfte tarifi! İçindeki malzeme şaşırtıyor Cebinde kıyma alacak parası olmayanlar için leziz bir köfte tarifi! İçindeki malzeme şaşırtıyor
Bir alkol yasağı daha! Bir alkol yasağı daha!
Çamaşır makinesine asla koymayın! İşte makineye zarar veren 5 şey Çamaşır makinesine asla koymayın! İşte makineye zarar veren 5 şey
ÇOK OKUNANLAR
Oğlu, annesini öldürmüş: Eski belediye başkanı çatıdan atlayarak intihar etti Oğlu, annesini öldürmüş: Eski belediye başkanı çatıdan atlayarak intihar etti
Sıfır Bir ve Kıyma dizisi oyuncusu Ulaş Ünal, havaalanında bir avukatın cüzdanını çaldı Sıfır Bir ve Kıyma dizisi oyuncusu Ulaş Ünal, havaalanında bir avukatın cüzdanını çaldı
Emekli maaş zammı için 3’lü artış formülü: 'Cumhuriyet İkramiyesi' miktarı belli oldu! Emekli maaş zammı için 3’lü artış formülü: 'Cumhuriyet İkramiyesi' miktarı belli oldu!
Çalışmada sona gelindi: Öğrencilerin alabileceği vergisiz telefon modelleri ortaya çıktı Çalışmada sona gelindi: Öğrencilerin alabileceği vergisiz telefon modelleri ortaya çıktı
Araç almak isteyenler dikkat: Sıfır ve ikinci el otomobilde yeni dönem Araç almak isteyenler dikkat: Sıfır ve ikinci el otomobilde yeni dönem