Beyaz TV'de AKP'li konuk yayını terk etti: Benim üzerimden prim yapmaya çalışmayın

AKP kurucu isimleri arasında yer alan Hasan Mete bu sabah Beyaz TV'de Tahir Sarıkaya'nın konuğu oldu. Sunucu Tahir Sarıkaya'nın konuğunu kızdırması sonucunda stüdyoyu terk etmesine neden oldu

Beyaz TV'de AKP'li konuk yayını terk etti: Benim üzerimden prim yapmaya çalışmayın

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Uyan Türkiyem programının sunucusu Tahir Sarıkaya ile konuğu Hasan Mete arasında tartışma çıktı. Mete, "Benim üzerimden prim yapmaya çalışmayın" diyerek stüdyoyu terk etti.

Sarıkaya'nın siyasi sorular yönelttiği Mete, konuşmaya başlayınca sunucu Sarıkaya 'Öyle bir konuşuyorsunuz ki sanki Somali'de yaşıyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Canlı yayında sinirlerin gerildiği anlarda Hasan Mete, "Bu ülkeyi siz mi kurtaracaksınız? Hayır, benim gibi insanlar kurtaracak. Bir daha beni çağırdığınız zaman tarımsa tarım konuşalım. Benim üzerimden prim yapmaya çalışmayın" diyerek canlı yayını terk etti.

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