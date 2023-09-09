Hakkında soruşturma açılmıştı: CHP'li Tanrıkulu'dan ilk açıklama

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

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Hakkında soruşturma açılmıştı: CHP'li Tanrıkulu'dan ilk açıklama

CHP Diyarbakır Sezgin Tanrıkulu, dün TV100 canlı yayınına telefonla bağlanarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, "TSK'nin yaptığı her şey, eleştiriden azade değil. Biz milletvekiliyiz bunları sorgularız. TSK değil mi 12 Eylül'de darbe yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz'da darbe girişimi yapan, köyleri yakan" diyen Tanrıkulu, "Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? AİHM kararıyla sabit hale gelen... Biz eleştirel yaklaşırız. Soru sorarız, doğru olup olmadığını sorarız, TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız. 40 yılda her şeyi doğru yapsaydı Türkiye bu durumda olmazdı. AİHM kararı orada, 15 tane köylü, kim attı? Bu kadar köyü yaktı? Daha yeni Roboski Uludere oldu... Sizler de eleştirel yaklaşamadığınız için Türkiye bu noktaya geldi" ifadelerini kullanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tanrıkulu hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlattığını bildirmişti.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldıCHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldıSiyaset

İLK AÇIKLAMA

Başsavcılığın soruşturma kararı sonrası Tanrıkulu ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı.

Tanrıkulu açıklamasında, "Geçmişteki hakikatler, şimdiki siyasi pozisyonlarınıza göre eğilip bükülemez, değiştirilemez. Hakikatler siz linç ettiğinizde de ortadan kalkmaz" ifadelerini kullandı.

Hakkında soruşturma açılmıştı: CHP'li Tanrıkulu'dan ilk açıklama - Resim : 2

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