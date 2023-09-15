CHP'de kongre süreci devam ediyor: 'Anti demokratik uygulamalarda Ak Parti'yi geçtik' özeleştirisi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kongreler süreci tüm hızıyla sürüyor. Bugün (15 Eylül 2023 Cuma günü) CHP Grup Başkanı Özgür Özel adaylığını resmen açıkladıktan sonra, ilk kongre İzmir'de olacak. Özgür Özel'in de İzmir il kongresine katılması ve desteklediği adayın kazanıp kazanamayacağı merak konusu oldu.

Mevcut il başkanı ve adayı Şenol Aslanoğlu'nu genel merkezin desteklediği söylenirken, kalan iki adayın tek adaya düşmesi ve bu adayı da "değişimciler" grubunun yani Özgür Özel'in desteklemesi bekleniyor.

İzmir kongresinin adayları 10Haber’den Caner Taşpınar’a kongre süreci ile ilgili konuştu.

Aytekin Tunus, "Mevcut il başkanı Şenol Aslanoğlu 600'ye yakın delegeden imza aldığını açıklıyor, ne dersiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bütün kamu imkanlarını kullanarak baskı kurarlarsa, sayısı 600 olan delegeden çifter imza alıp 1200 imza aldıklarını da söyleyebilirler. Delegenin hangi koşullarda imza verdiğini de çok iyi biliyoruz. O imzaların çok hükmü yok. Sandığa bakacağız. Sandıktan kaç oy çıkacağı önemli."

'İLÇE BAŞKANLARINI BİR ARAYA TOPLAYIP BASKILADIKLARINI DUYDUM'

"Çarşaf liste mi yoksa blok liste mi olmalı" sorusuna ise Tunus, "Benim bu konudaki tavrım çok açık, çarşaf liste demokrasidir. Çarşaf liste mutlaka olmalı. Çarşaf liste olmayan kongreyi İzmir halkına anlatamayız. İzmir halkı bunun bedelini ödetir. İzmir'de yana olan bütün güçleri, bu sürecin çarşaf listeyle olması konusunda destek olmaya çağırıyorum. İl başkanımız topu taca atmasın, çarşaf liste ve blok liste konusunda kişisel görüşünü açıklasın" yanıtını verdi.

Tunus, "Blok liste toplantıları yapıldığı söyleniyor, sizin bu konuda bilginiz var mı?" sorusuna ise şu açıklamayı yaptı:

"Konuyla ilgili bana gelen duyumlar var. Bazı ilçe başkanlarını bir araya toplayıp baskıladıklarını ve hatta salonda kendi grup delegelerini bir arada tutup blok liste yönünde oy kullanmalarını sağlama konusunda bir çalışmaları olduğunu duydum. Bu demokrasiye aykırıdır. Bizim Ak Parti'yi eleştirdiğimiz antidemokratik konuların bir fazlasını bizim yapıyor olmamız İzmir il örgütünün yapıyor olması, çok üzüntü verici. Ama İzmirli onlar gibi düşünmüyor. İzmirli onlara cevabı hafta sonu verecek. Ne kadar baskı olursa olsun, İzmir'in demokrasinin ve çağdaşlaşmanın merkezi olduğunu hafta sonu göreceğiz."

'ADAYLIKTAN ÇEKİLME GİBİ BİR ŞEYİM YOK'

Bir başka aday Şakir Başak ise "Mevcut il başkanı eğer iddia ettiği gibi 600 delegenin imzasını alırsa, hayırlı olsun deriz. Ancak, bunun olup olmayacağını salonda göreceğiz" dedi.

"Biz çarşaf listeden yanayız" diyen Başak, şunları söyledi:

"Bu partinin geleneği, kültürü çarşaf listedir. Biz çarşaf liste üzerinden elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Onlar da tahmin ediyorum blok liste üzerinde çalışıyorlar. Ona da delegeler karar verecek."

Şakir Başak da "Blok liste olması konusunda toplantılar yapıldığını duyuyorum" diye konuştu.

"Bizi arayıp 'blok liste için imza verin' denildiğini söyleyenler var. Bu konu salonda belli olacak" diyen Başak "Son ana kadar adaylığınızı sürdürecek misiniz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Tabi aday olarak çıkmak istiyoruz. Sonuna kadar da sürdüreceğiz. Çekilme gibi bir şeyim yok. Ama tabi aday olmak için de şartlar var, onu göreceğiz. Blok olursa onu değerlendirmemiz lazım."