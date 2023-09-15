Adalet Bakanı'ndan kapatılan Sivas Katliamı davası yorumu: Suç ortağısınız demek çok çirkin

Sivas Katliamı'nın son davası da 30 yıllık zaman aşımının dolması nedeniyle, dün görülen duruşmada kapatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sivas Katliamı davasının zaman aşımıyla düşürülmesi hakkında konuştu. Bakan Tunç, "30 yıllık süre doldu, 3 firari sanık yakalanamadı. O nedenle dava düşürüldü. Bu konunun Cumhurbaşkanımız ile ilişkilendirilmesi kabul edilemez. Suç ortağısınız demek çok çirkin, sahibine iade ediyoruz" dedi