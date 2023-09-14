Kılıçdaroğlu'ndan Madımak Katliamı davasının düşürülmesine ilk tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Madımak Katliamı davasının düşürülmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "İnsanlık suçunun zaman aşımı olmaz. Bu karar adalet için Türk Milleti adına değil, tek bir kişinin isteği doğrultusunda verilmiştir. Buna karar denmez, olsa olsa suç ortaklığıdır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Madımak Katliamı davasında duruşma savcısı, zamanaşımının uygulanmasını ve davanın düşmesini istedi. Talebin kabul edilmesiyle dava düştü.