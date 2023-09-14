İktidarın hedefindeki Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke! Bakanlığa gönderildi
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında TSK'ya yönelik sözleri nedeniyle hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik sözlerinin ardından "Tanrıkulu hakkında savcılığa soruşturma izni verildi" demişti.
FEZLEKE GÖNDERİLDİ
Tunç'un açıklamasından saatler sonra hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
NE OLMUŞTU?
Bir televizyon programının canlı yayınına bağlanan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Bu Türk Silahlı Kuvvetleri değil mi 12 Eylül'de faşist darbeyi yapan? Bu ordu değil mi 15 Temmuz'da darbe girişimi yapan, köyleri yakan... Onlarca faili bilinmeyen cinayet. Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? AİHM kararıyla sabit hale gelen..." demişti.
Son Güncelleme: