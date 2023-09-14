İYİ Parti'nin yerel seçim kararı sonrası gözler ona çevrilmişti: Buğra Kavuncu İBB adayı olacak mı?

İYİ Partili Buğra Kavuncu, isminin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayları arasında geçtiğine ilişkin bir soruya, "Bu yönde alınmış karar yok. Biz, bize verilen vazifeleri yeri geldiğinde layıkıyla yerine getirmek için her zaman hazırız" cevabını verdi.

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İYİ Parti'nin yerel seçim kararı sonrası gözler ona çevrilmişti: Buğra Kavuncu İBB adayı olacak mı?

Dün toplanan İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK), 2024 Yerel Seçimleri'ne partinin kendi adayları ile girme kararı almış; kararı duyuran İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a ilişkin soruya da "GİK toplantısı sonucu hazırlanan metin çok açık. Bahsettiğiniz tüm kişi ve tartışmalardan azade bir biçimde metni olduğu gibi okuduğunuzda her şey çok net" demişti.

İYİ Parti'nin kararı sonrası belki de en çok İYİ Parti'nin İBB adayı merak konusu oldu. İBB adayı olacağı iddia edilen İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu da bugün partisinin Sakarya İl Teşkilatı'nı ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Kavuncu, burada yaptığı konuşmada, İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun büyük çoğunluğunun yerel seçimlere her il ve ilçede aday çıkarma yönünde karar verdiğini, teşkilatların beklentisi ve arzusunun da genel olarak bu yönde olduğunu söyledi.

Kavuncu, "Tabii meşakkatli ve yoğun süreç bizleri bekliyor ama iddialıyız. O öz güvene de sahibiz. Zaten uzun süredir her il ve ilçede özellikle yerel yönetimler anlamında ciddi hazırlığımız var. Bunları da çok kısa süre içerisinde somutlaştıracağız, netleştireceğiz" diye konuştu.

İBB ADAYLIĞI SORUSUNA YANIT

Bir gazetecinin, isminin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayları arasında geçtiğini belirtmesi üzerine Kavuncu, şu anda teşkilat başkanı olarak görev yaptığını dile getirerek, "Ama partim bana yarın Türkiye'nin hangi iline, ilçesine git derse bunu vazife ve emir telakki eder, üstlenirim. Bu yönde alınmış karar yok. Biz, bize verilen vazifeleri yeri geldiğinde layıkıyla yerine getirmek için her zaman hazırız" diye konuştu.

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2024 Yerel Seçimleri İYİ Parti Buğra Kavuncu
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