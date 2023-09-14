Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkarmasına yanıt!

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu’nda alınan 81 ilde aday çıkarma kararına ilişkin konuştu. Yavaş, "Ankara’daki 4 milyon 200 bin seçmenin oyuna parti ve bölge ayırt etmeksizin talibim" dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a, gazetecilerle bir araya geldiği kahvaltı programında, "İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu’nda alınan 81 ilde aday çıkarma kararı hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusu yöneltildi.

Yavaş, yaptığı hizmetlerle konuşulmak istediğini belirterek, "Ankara’da şu an 4 milyon 200 bin seçmen var. Ne kadarı oy kullanır bilmiyorum ama ben hepsinin oyuna talibim. Parti ve bölge ayırt etmeksizin. Bizim her zaman söylemimiz şu olmuştur. Seçildikten sonra herkese eşit bir şekilde kimseyi ayırmadan hizmet edeceksiniz. Bu şekilde de beş yıla yakındır hizmet ettiğimizi düşünüyoruz" dedi.

"HEPSİNDEN OY İSTİYORUZ"

2019 yılında seçimlere vaatlerde bulunarak girdiklerini kaydeden Yavaş, 31 Mart 2024 tarihinde yapılması beklenen yerel seçimlere icraatlarını anlatarak gireceklerine dikkat çekerek, "Belediyeciliğe farklı bir bakış getirdiğimizi düşünüyoruz. Ankara halkının önüne çıkıp yaptığımız hizmetleri beğeniyorsanız eğer bize oy verin diyeceksiniz. Bunu da yaparken şu seçmen bu seçmen diye ayırmadan 4 milyon 200 bin seçmene hizmet ettiysek şimdi de hepsinden oy istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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