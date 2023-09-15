Yüksek yargı mensubu isyan etti: 'Mücadelemize zarar veriyorlar'

Eski İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato ve eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman hakkındaki iddialar üzerine bir yüksek yargı mensubu Gazete Duvar’dan Can Bursalı’ya konuştu.

Yüksek yargı mensubunun "En çok kızdığım şey, FETÖ ile mücadele edenlerin yolsuzluğa bulaşması..." diyerek Bato ve Kocaman hakkındaki iddialardan rahatsızlığını dile getirdiği ifade edildi.

EMNİYET'TEKİ RAHATSIZLIK YARGIYA SIÇRADI

25 Ağustos'ta Gazete Duvar'a konuşan üst düzey bir emniyet mensubu, Süleyman Soylu döneminde suça bulaşan Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin mercek altına alındığını belirtti ve "Bazı isimler, Emniyet Genel Müdürlüğü personeli gibi değil, suç örgütü gibi çalışıyordu" dedi. Bu sözlerin ardından özellikle Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde kritik görevden almalar yaşandı. Görevden alınan isimlerin önemli bir bölümü, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakınlığıyla biliniyordu. Bu görevden almalarla başlayan süreç, Ayhan Bora Kaplan operasyonuyla devam etti.

Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bazı personellerin yarattığı rahatsızlığın bir benzeri de yargıda yaşanıyor.

Son 10 günde, eski İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato'ya 'FETÖ borsası' kurup menfaat temin ettiği iddiasıyla soruşturma geçirerek yer değiştirme cezası verilmesi ve suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen Ayhan Bora Kaplan'ın eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a villa ve araç hediye ettiği iddiaları, siyaset ve bürokrasi kulisleriyle birlikte yargı camiasını da hareketlendirdi.

BATO'YA KANUNA AYKIRI CEZA

'FETÖ borsası' iddiaları nedeniyle Bato'ya verilen yer değiştirme cezası, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından kanuna aykırı bir şekilde uygulandı. Hakimler ve Savcılar Kanunu'na göre, yer değiştirme cezası alan bir yargı mensubu, en az bir derece alt bölgede görevlendiriliyor. Ancak Bato, birinci bölgede yer alan İzmir'den, yine birinci bölgede yer alan Antalya'ya gönderildi.

KOCAMAN: SOYLU'YA OPERASYON

Yüksel Kocaman ise, ses getiren bir operasyonla gözaltına alınan ve tutuklanan Ayhan Bora Kaplan'dan ev ve araba 'hediyesi' aldığı iddiasıyla gündeme geldi. Kocaman, Halk TV'den Seyhan Avşar'a verdiği mülakatta bu iddiaları yalanladı. Kendisinin varlıklı bir aileden geldiğini belirten Kocaman, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya operasyon yapıldığını da söyledi.

'BİZİM MÜCADELEMİZE DE ZARAR VERİYOR'

Gazete Duvar'a konuşan yüksek yargı mensubu, hem Bato'nun hem de Kocaman'ın isimlerinin yolsuzluğa bulaşmasının hakimler ve savcılar arasında rahatsızlık yarattığına vurgu yaptı.

'FETÖ' ile mücadele eden isimlerin yolsuzluğa bulaşmasının yargı camiasında öfke yarattığını belirten yüksek yargı mensubu, "En çok kızdığım şey, FETÖ ile mücadele edenlerin yolsuzluğa bulaşması. Bu bizim mücadelemize de zarar veriyor" dedi. Yüksek yargı mensubuna göre, hakim ve savcıların isimlerinin yolsuzlukla anılmasının nedeni güç zehirlenmesi.

"Okan Bato ve Yüksel Kocaman, maalesef kendi zaaflarının suçunu da görmek istemiyor" diyen yüksek yargı mensubu, bu tip örneklerin önüne geçilmesi için kritik dosyalarda ve makamlarda görev yapan kişilerin belirli aralıklarla değiştirilmesi gerektiği de belirtti.