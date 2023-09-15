İYİ Partili Özlale: İttifaklar dönemi kapandı Ama iş birliği hala olabilir

Yaklaşan yerel seçimlerde adaylığı kesinleşen ilk isim İYİ Partili Ümit Özlale oldu. İzmir Milletvekili Özlale, kendi partisi dahil tüm siyasi partilerde seçim muhasebesi devam ederken İzmir’de seçim çalışmalarına başladı.

İzmir’de son derece yoğun bir çalışma yürüten Özlale, Gazete Duvar'a açıklamalarda bulundu.

"81 ilde aday çıkarma kararınız partinizin Genel İdare Kurulu’nda onaylanarak resmileşti. Bu kararın muhalefetin İstanbul'u kaybetmesine sebep olabileceğini söyleyenler var. Neden böyle bir karar aldınız?" sorusuna Özlale'nin yanıtı şöyle oldu:

Çok basit. İYİ Parti hem yerelde hem de genelde yönetme iddiasına sahip bir parti. Biz bu partiyi kurarken ülkeyi iyi bir şekilde yönetme iddiasıyla kurduk. Düşünün; Türkiye'nin yüzde 80 nüfusu şehirlerde yaşıyor, ülkenin neredeyse 5’te biri İstanbul’da yaşıyor. Nüfusun 5’te birinin yaşadığı bir şehirde aday çıkarmamamız ve İstanbul'u hangi adayla, nasıl yöneteceğimizi söylemememiz iddia göstermememiz anlamına gelir. Bu fikri partide en fazla savunanlardan biri benim. Biz Türkiye'yi yönetmeye aday bir parti olarak neden kendi adaylarımızı çıkartmayalım ki? Her ilde, ilçede o ili, ilçeyi nasıl, hangi adaylarla yöneteceğimizi seçmenimize anlatalım. Seçmen bizim adaylarımızı görsün, anlayışımızı tanısın. Daha sonrasında eğer gerekirse iş birliğini konuşalım.

Özlale, "81 ilde aday çıkarma kararı almış olmanız iş birliklerine kapıların kapandığı anlamına gelmiyor o zaman?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

Biz gerektiğinde ve gerektiğince iş birliğine kapıyı kapatmıyoruz. Genel Başkan’ın 26 Ağustos'ta yaptığı konuşmada da Sayın Fatih Altaylı'ya verdiği röportajda da bu var. Evet, ittifaklar dönemi kapandı. Çünkü bu ittifaklar Türkiye'nin siyasetini ileri götürmüyor. Türkiye'nin sorunlarına çözüm olamıyor. Ama iş birliği hala olabilir.