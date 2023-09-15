İYİ Parti GİK toplantısında konuşulanlar: "Tek başımıza girdiğimizde sıfır il ve sıfır ilçe kazanıyoruz"

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun yerel seçimlerde ayrı aday çıkarıp çıkarmamaya karar vermek üzere önceki gün yaptığı toplantıyı köşesine taşıdı. Dört buçuk saat süren görüşmede oylama yapıldığını ve 50 üyeden 46'sının “Ayrı girelim” diye el kaldırırken, 4 üyenin ise “İttifakta kalalım” dediğini aktardı.

İttifakta kalalım diyen isimleri, "Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, eski İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, oyuncu Mehmet Aslan ve eski İyi Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk" şeklinde sıralayan Saymaz, "İyi Parti kulislerinden öğrendiğim kadarıyla Üçok, 14 Mayıs'ta Cumhur ve Millet ittifaklarının aldığı oy oranından yola çıkarak, bir konuşma yaptı. Üçok'un hesabına göre Millet İttifakı bu oyla 14 büyükşehri ve sekiz şehri kazanabiliyor. Alabileceği belediyeler arasında AK Parti ve MHP'nin elindeki Balıkesir, Denizli, Manisa, Uşak ve Zonguldak var. Ayrıca 198 ilçeyi elinde tutuyor. 59 şehri kazanmak ise imkansız görünüyor. Buna karşılık ayrı aday gösterildiğinde, yine Üçok'a göre CHP yalnızca İzmir, Muğla ve Edirne'yi alabiliyor. İyi Parti sıfır çekiyor. Üçok'un bu verileri aktardıktan sonra şöyle dediği öne sürülüyor: 'Tek başımıza girdiğimizde sıfır il ve sıfır ilçe kazanıyoruz. CHP bizsiz girerse üç il kazanabiliyor. Diğer illeri kaybediyor. İttifaksız girdiğimizde Türkiye'de her taraf Cumhur İttifakı ve HDP'nin olacak.'" ifadelerini kullandı.

"İyi Parti GİK'i, beş kişinin itirazına ve dördünün aleyhte oyuna rağmen 46'ya 4 gibi ağır bir oy farkıyla seçimlere kendi adaylarıyla girmek için el kaldırdı. Bu kararla birlikte Akşener ve Başkanlık Divanı'na 81 şehirde kendi adaylarını belirleme yetkisi verildi." bilgisini paylaşan Saymaz, yazısını şöyle sürdürdü

İyi Partililer “CHP prangasından kurtulmuş olmanın” sevincini yaşıyor. Karşı çıkanlara Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olma ısrarından ötürü Türkiye'nin kaybedildiğini savunarak, “Belediyeler kaybedilse ne olur?” diye karşılık veriyorlar.

Yerel seçimde alacakları oyla 2028 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminde daha iddialı olacaklarını iddia ediyorlar. Fakat GİK'teki hesap sandığa uymayabilir. Üçok'un dediği gibi sıfır çekebilirler.

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