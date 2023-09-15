Erdoğan, Elon Musk ile görüşecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu hafta sonu başlayacak ABD ziyareti kapsamında Elon Musk ile görüşeceği belirtildi.

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Erdoğan, Elon Musk ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Eylül'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve 20 Eylül'deki 13. Türkiye Yatırım Konferansı'na katılmak üzere ABD'ye gidecek.

Sabah yazarı Dilek Güngör, Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin şu detayları paylaştı:

"Öğrendiğim kadarıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta ünlü iş insanı Elon Musk ile de görüşecek.

Esasında bir süredir ABD'li yatırımcılar beklemedeydi. Ancak Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin pozitif ilerlemesiyle yatırım yapma iştahının yeniden canlandığı Erdoğan'ın masasına gelen yoğun ilgiden belli...

Hatta şunu da söylemeden geçmeyeyim...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'round table'ının dışında bir de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılacağı Goldman Sachs ve TAİK'in düzenlediği yatırımcı toplantısı olacak. 19 Eylül'deki roadshow'a da büyük bir ilgi var. 100 kişilik salona şu ana kadar 185 kişi kayıt yaptırmış durumda...

Bakarsınız New York seyahatinden büyük yatırım kararlarıyla dönülür..."

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