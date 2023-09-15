Putin ve Kim Jong-un, birbirlerine tüfek hediye etti

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un birbirleriyle tüfek takas ettiğini bildirdi.

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Putin ve Kim Jong-un, birbirlerine tüfek hediye etti

Çarşamba günü Putin'le ikili görüşme gerçekleştiren Kim, cuma günü Rusya turunu sürdürerek bir savaş jeti fabrikasına gitti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Putin, Kim' en yüksek kalitede bizim ürettiğimiz bir tüfek hediye etti. Karşılığında da Kuzey Kore yapımı bir tüfek aldı" dedi.

Peskov, Putin'in ayrıca Kim'e farklı uzay yolculuklarında kullanılmış bir astronot kıyafetinin eldivenini hediye ettiğini bildirdi.

Kremlin, Kim'in Rusya'nın uzak doğu topraklarındaki ziyaretinin "birkaç gün daha devam edeceğini" ifade etti. Cuma günü Rus devlet medyası, Kim'in treninin Komsomolsk'a geldiğini ve Rusya'nın uluslara kıyafetlerini giyen kadınlar tarafından karşılandığını gösteren fotoğraflar yayımladı.

Putin, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada çarşamba günkü zirveden sonra Kim'in savaş jetleri yapan bir uçak fabrikasını ziyaret edeceğini, daha sonra Vladivostok'a dönerek Rusya savaş gemilerinin gerçekleştireceği gösteriyi izleyeceğini ve ardından bazı üniversite ile tesisleri gezeceğini bildirmişti.

Moskova, ayrıca Putin'in kendisini Kuzey Kore'ye davet eden Kim'in teklifini kabul ettiğini duyurdu.

Putin, 2000 yılında Kim'in babası Kim Jong-il'i ziyaret etmek için Pyongyang'a gitmişti.

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