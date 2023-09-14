Avrupa Merkez Bankası faiz artırdı

Avrupa Merkez Bankası faizleri 25 baz puan artırma kararı aldı.

Banka mevduat faizini yüzde 4; politika faizini yüzde 4,50; gecelik borç verme faizini ise yüzde 4,75 seviyesine çıkardı.

KARAR METNİN SIKILAŞMA SİNYALLERİ

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi mevduat faizinin yüzde 3,75; politika faizinin yüzde 4,25; gecelik borç verme faizinin ise yüzde 4,50 seviyesinde sabit tutulması yönündeydi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre; karar metninde sıkılaşma yönündeki sinyaller dikkat çekti. Metinde enflasyonun uzun süre yüksek görünmeye devam edeceği vurgulanırken, AMB'nin faizleri gerektiği kadar sıkılaştırıcı seviyede tutmayı sürdüreceği de belirtildi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELTİLDİ

Banka, 2023 enflasyon beklentisini yüzde 5,4'ten yüzde 5,6'ya; 2024 beklentisini ise yüzde 3'te yüzde 3,2'ye yükseltti. 2025 enflasyon beklentisi ise yüzde 2,1 olarak belirlendi.