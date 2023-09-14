Nijerya'da ülke genelinde elektrik verilemiyor

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, eyalet şebekesinin çökmesi, ülke genelinde saatlerdir süren elektrik kesintisine neden oldu.

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Nijerya'da ülke genelinde elektrik verilemiyor

Nijerya Elektrik İletim Şirketinden yapılan açıklamada, saat 00.40 sularında Enugu eyaletindeki şebekede "tam sistem çökmesi" meydana gelmesi nedeniyle ülkedeki tüm elektrik şebeklerinin etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelen arıza nedeniyle halihazırda ülkede genel elektrik kesintisi yaşandığı ifade edildi.

Elektrik hizmetinde zaman zaman sorun yaşanan Nijerya'da, geçen yıl en az 8 kez yaşanan "tam sistem çökmesi", bu yıl ilk kez meydana geldi.

Nijerya, 12 bin 500 megavat kurulu güce sahip ancak bunun yaklaşık dörtte bir kapasitesini kullanıyor. Ülkenin birçok bölgesinde sıklıkla elektrik kesintileri yaşanıyor. Bu nedenle halkın büyük bölümü enerji ihtiyacını jeneratörler aracılığıyla karşılıyor.

Kaynak: AA

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Nijerya Elektrik
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