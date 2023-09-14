Libya Dışişleri Bakanlığı Yetkilisi Adel Tieka: Barajlar çöktü, tüm mahalleler içinde uyuyan ailelerle birlikte denize sürüklendi

GERÇEK GÜNDEM - Libya'nın liman kenti Derne’yi vuran sel felaketinde 5 binden fazla insan hayatını kaybettiği tespit edildi. Binlerce insan ise hala kayıp…

Pazar gecesi barajları patlatan güçlü fırtınanın yol açtığı sel, Akdeniz kentinin yaklaşık dörtte birini yok etti. Çok katlı binaların tamamı ve mahalleler içinde uyuyan ailelerle birlikte sürüklendi.

Libya’daki sel felaketi, geçtiğimiz cuma günü Fas'ta meydana gelen ve yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne neden olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından son zamanlarda Kuzey Afrika'da meydana gelen ikinci büyük felaket oldu.

SADECE DERNA'DA 3 BİN 800’DEN FAZLA ÖLÜM, ON BİNLERCE KİŞİ EVSİZ

Libya'nın doğu merkezli hükümetinin İçişleri Bakanlığı sözcüsü Teğmen Tarık El Harraz, kıyı kenti Derna'da 3 bin 800’den fazla ölünün olduğunu söyledi.

Doğu yönetiminin Sivil Havacılık Bakanı Hichem Abu Chkiouat’ın yaptığı açıklamada "deniz sürekli olarak düzinelerce ceset atıyor" dedi.

On binlerce insanın evsiz kaldığını söyleyen Bakan, uluslararası yardım çağrısında bulundu ve Libya'nın böyle bir felaketin sonuçlarıyla başa çıkacak deneyime sahip olmadığını sözlerine ekledi.

Şu ana kadar teyit edilen ölü sayısı ise farklılık gösteriyor. Doğu yetkililerinin sözcüsü Tarık Haraz, 3 bin 200 cesede ulaşıldığını ve bunların bin 100’ünün kimliğinin henüz tespit edilemediğini söyledi.

Derna Belediye Başkanı Abdulmenam al-Ghaithi, selin yıktığı mahallelerin sayısına dayanarak kentteki ölü sayısı hakkında tahmini açıklama yaptı. Derna Belediye Başkanı’na göre kentteki ölü sayısı 18 bin ile 20 bin arasında olacak.

Derna'da en az 30 bin kişinin yerinden edildiğini söyleyen Birleşmiş Milletler ise, Libya'da hayatta kalanlara destek olmak için 10 milyon dolar taahhüt etti. Bu rakam Libya'nın doğusundaki kentin afet öncesi nüfusunun neredeyse üçte birine tekabül ediyor.

LİBYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YETKİLİSİ ADEL TİEKA: ŞEHRİN YÜZDE 25’İ YOK OLDU

Libya’nın başkenti Trablus’ta Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan diplomat Adel Tieka, Libya’daki sel felaketi hakkında Gerçek Gündem’e konuştu. Fırtınanın neden olduğu en büyük yıkımın Derna’da yaşandığını belirten Tieka, şehrin yüzde 25’inin yok olduğunu söyledi.

Tieka, binlerce insanın hayatını kaybettiği sel felaketini şu sözlerle anlattı:

“Türkiye ile Yunanistan'ın bazı bölgelerini vuran ‘Daniel’ kasırgası 10 Eylül Pazar sabahı güneye, Libya'nın doğu kıyılarına doğru hareket ederek Derna ve diğer Libya şehirlerini vurdu. Libya'nın doğusundaki Derna kenti sakinleri, şafak vakti kentin tüm mahallelerinin sel sularına kapılarak denize sürüklendiğini ve fırtına nedeniyle binlerce ölü ve binlerce kayıp olduğunu öğrenerek çok zor bir gece geçirdi:

“Uzmanlara göre, önce Yunanistan'ı vuran ve oradan Akdeniz'i geçerek Libya'ya ulaşan fırtına, 24 saat içinde düşen su miktarı açısından nadir görülen bir olay.”

“SON 40 YILDIR LİBYA’DA BÖYLE BİR FELAKET YAŞANMAMIŞTI”

Tieka, Doğu Libya kıyılarındaki şehirlerin saatte 70 kilometreye ulaşan rüzgarla vurulduğunu söyledi.

Libya şehirlerinin son 40 yıldır mevcut yağmurlara ve sele tanık olmadığını belirten Tieka, sel felaketi sonucu kentteki birkaç mahallenin sulara kapılarak tamamen yok olduğunu ifade etti:

“Kızılay sözcüsü ölü sayısının 2 bini aştığını, yaklaşık 10 bin kişinin kayıp olduğunu ve kentte 20 binden fazla ailenin yerinden edildiğini açıkladı. El Beyda Tıp Merkezi Müdürü tahminlere göre selden etkilenen bölgelerde yaşayan binlerce kişinin tamamen kaybolduğunu ve ilk tahminlere göre sadece Derna kentinde 5 bin kişinin sel nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.”

“BU KADAR CAN KAYBI YAŞANMASININ NEDENİ BARAJLARIN BAKIMININ YAPILMAMASI”

Tieka’ya göre, sel felaketi sonucu bu kadar can kaybı yaşanmasının nedeni Derna’daki barajların bakımının yapılmaması.

Derna barajlarının şiddetli yağmur sularının baskısı altında çökmesinin ardından evlerin ve yolların tahrip olduğunu söyleyen Tieka, “Libya Ambulans ve Acil Durum Servisi sözcüsü, suyun Derna yakınlarındaki dağlık bir kıyı bölgesine yöneldiğini ve sel hattındaki vadilerdeki evlerin, araçları ve enkazı taşıyan güçlü çamurlu su akıntıları tarafından süpürüldüğünü de ifade etti” dedi.

“DERNA’NIN YUKARISINDAKİ BARAJLARIN ÇÖKMESİ SONUCU TÜM MAHALLELER VE VATANDAŞLAR DENİZE SÜRÜKLENDİ”

Selden etkilenen bölgelerdeki son durum hakkında da konuşan Tieka, Libya Ulusal Ordusu sözcüsü Ahmed Al-Mismari’nin düzenlediği basın toplantısında Derna’nın yukarısındaki barajların çökmesi sonucu tüm mahallelerin ve vatandaşların denize sürüklendiğini söylediğini ifade etti. Diplomat, Libyalı yetkililerin Derna ve diğer şehirleri afet bölgesi ilan ettiklerini de sözlerine ekledi.

Sel felaketi sonrası Libya’ya birçok ülkenin yardım eli uzattığını belirten Tieka, Trablus'taki Libya hükümetinin kayıp kişilerin aranması ve cesetlerin enkaz altından çıkarılması için uluslararası topluma teknik destek sağlama çağrısında bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem