İddia: Akşener, İstanbul ve Ankara'da olası iş birliği için kriterler öne sürecek, bazıları belli oldu

Kaybedilen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri sonrası kopuş yaşandığı gözlenen muhalefette tartışmalar sürerken dikkati çeken bir iddia ileri sürüldü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ittifak karşıtı söylemleri, bunlara ek olarak 2019'da yıllar sonra AKP'den alınan İstanbul ile Ankara'da 'CHP'nin kaybetmesini göze alarak' kendi adaylarını çıkaracaklarını açıklaması, büyük yankı uyandırmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise dün verdiği demeçte "İttifak olmamalıdır" şeklindeki bir fikre asla katılmadığını söylemiş, Akşener'le ilgili olarak "Biraz zamana bırakıp, analiz edip değerlendirmelerini biraz daha algılayıp gerekiyorsa kendisiyle yüz yüze konuşup İstanbul stratejisini daha net anlamak isterim" ifadesini kullanmıştı.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun aktardığı iddiaya göre Akşener'in CHP'ye, İstanbul ve Ankara gibi iller özelinde "HDP ile mesafeli olun. CHP’li kurmaylar söylemlerine dikkat etsin ve büyükşehirlerdeki ilçelerde iki parti arasıda eşit dağılım yapılsın" uyarılarında bulunabileceği konuşuluyor.

Muhalefet kulislerinde iki parti arasındaki duvarların, iki büyükşehir özelinde yıkılabileceği öne sürülüyor.

'EŞİT DAĞILIM' TALEBİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylarının bir kez daha Mansur Yavaş olduğunu açıklamıştı. İYİ Parti’nin de olası iş birliğinde Yavaş’ı destekleyeceği ifade ediliyor.

Ancak İYİ Parti'nin bu kez Ankara ve İstanbul'da ilçe belediye başkanlıkları ve meclis üyeliklerinde her iki parti arasında 'eşit dağılım yapılmasını isteyeceği' de kaydediliyor. CHP'nin de bu yöndeki tabele karşı çıkmayacağı iddia ediliyor.