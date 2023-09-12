'Ayhan Bora Kaplan'a yönelik operasyon Süleyman Soylu'yu rahatsız etti, kulislerde gece kulübünün açılışıyla ilgili görüntülerden bahsediliyor'

T24 yazarı Tolga Şardan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu iddia edilen; uyuşturucu, tefecilik, gece kulüplerini ele geçirmek gibi suçlamalar yöneltilen Ankara merkezli 'Kaplan' grubunun lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik operasyonu köşesine taşıdı.

Yasal gözaltı süresince devam eden sorgu sırasında Kaplan'ın 'iltisakları' hakkında bazı bilgiler verdiğinin konuşulduğunu dile getiren Şardan, "Ne de olsa heybesi 'ağzına kadar' dolu. Kolay mı Ankara'da on yıldır piyasaya tek başına hakim olmak? İstediği gibi at oynatmak? Kamu görevlilerinin yol vermesiyle astığı astık, kestiği kestik adama dönüşmek?" ifadesini kullandı:

'ÜST DÜZEY YÜKSEK YARDI MENSUBUNA VİLLA VE LÜKS ARAÇ ALDI'

"Öncelikle, Kaplan'ın temasının bulunduğu üst düzeydeki bir yüksek yargı mensubuna bir süre önce bir villa ve bir lüks araç satın aldığı iddiası gündemde. Villanın Çayyolu'nda olduğu, lüks aracın ise Esenboğa Havalimanı yolundaki bir firmadan alındığı ifade ediliyor.

Kaplan'ın lüks araç için ödediği paranın miktarı 450 bin lira olarak biliniyor. Bu paranın, aracın alındığı dönemdeki bedelinin yaklaşık yarısı olduğunu belirteyim. Aracın bedelinin firmaya ödenme biçimi ise; iddiaya göre yine Ankara'da faaliyet gösteren bir özel hastanenin sahibinin sekreteri üzerinden yapıldı."

Ayhan Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dün gece saatlerinde tutuklanmıştı.

Gazeteci, ilerleyen bölümlerde Ayhan Bora Kaplan'ın Ankara'nın gözde semtlerinden Gaziosmanpaşa'da bir dönem 'Albüm ve Tren' adlı bir gece kulübü işlettiğini ve buraya gelip giden kalbur üstü yargı mensubu, polis memuru ve bürokratın sayısının belli olmadığını anlattı, akabinde mekanda yaşanan bir olayı paylaştı:

'TETİĞİ BİZZAT AYHAN BORA KAPLAN ÇEKTİ'

"Bir gece geç saatlerde, Türkiye'nin yakından tanıdığı isimlerden Sadık Soylu'nun oğlu, eğlenmek amacıyla gece kulübüne geldi. Sadık Soylu; malum Süleyman Soylu'nun amca oğlu. Kapının girişinde Sadık Soylu'nun oğlu ile kapıdaki korumalar arasında tartışmada Soylu'nun oğlu dövüldü.

Takip eden günlerde, olaya karıştığı gerekçesiyle gece kulübünde çalışan korumalardan üçü, işyerinde ayağından vuruldu. İddiaya göre, tetiği çeken bizzat Kaplan'dı.

Vurulan korumalar şikayetçi olmadı. İşin ilginç yanı silahlı yaralama olayı polis kayıtlarında 'faili meçhul' olarak kaldı."

'SOYLU'NUN DURUMDAN FAZLACA RAHATSIZ OLDUĞU ANLAŞILIYOR'

Şardan, Ayhan Bora Kaplan'ın gözaltına alındığını duyurduğu ilk haberinin ardından Süleyman Soylu tarafından hedef alındığını hatırlattı.

"Soylu'nun gelinen noktada, durumdan fazlaca rahatsız olduğu anlaşılıyor. Nasıl olmasın ki?" diyen T24 yazarı, şöyle devam etti:

"Makamında kendisini ziyaret eden Sezgin Baran Korkmaz'ın kamera görüntülerinin dışında suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın işlettiği 'Albüm ve Tren' adlı gece kulübünün açılışı ile ilgili görüntülerden, bu görüntülerin bir yerlerde olmasından da söz ediliyor kulislerde.

Operasyon çocukları devrede…

Görev yaptığımız dönem boyunca iftiradan, itibar suikastinden beslenenler paydaşlarıyla intikam süreci yönetiyorlar.



Aynı “medya“, aynı “kaynaklar“…



Bu istikrarlı iftira düşkünleri için suç duyurusunda bulunacağız. https://t.co/JUVhAdOouO — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 8, 2023

Paylaşımını 'hezeyan' olarak tanımlamak mümkün kuşkusuz. Kendisinin karşısında olan hemen herkesi 'iltisakla' itham eden Soylu, bu kez kendisi 'iltisaklı' duruma düştü. Yürütülen çete soruşturmasının haberleştirilmesini, 'kendisine yönelik operasyon' olarak yorumlayan Soylu'nun konu üzerinde düşünmesinde fayda var."

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