Yurt dışına çıkarken yakalanmıştı; Ayhan Bora Kaplan, tutuklandı

Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan tutuklandı.

Yurt dışına çıkarken yakalanmıştı; Ayhan Bora Kaplan, tutuklandı

Ankara'da yer altı dünyasında "Kaplanlar" grubu olunarak bilinen suç örgütünü yönettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan, "örgüt kurma", "kasten yaralama", "yağma", "kişiyi hüviyetinden yoksun kılma" ve "işkence" suçlarından tutuklandı.

T24'te yer alan habere göre, yurt dışına çıkmak üzereyken Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınan Kaplan ile birlikte koruması olan U.P isimli emekli asker ile avukat G.Ü, A.K ve O.S isimli 4 kişi daha yakalanmıştı.

Kaplan'ın yanı sıra, operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 kişi daha tutuklanırken, 15 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaplan’ın Esenboğa Havalimanı girişinde gözaltına alınmasının ardından genişletilen soruşturmada 2. sınıf Emniyet Müdürü N.A.Ç’nin de gözaltına alınmıştı. N.A.Ç de adli kontrol ile serbest bırakılanlar arasında yer aldı.

Ayhan Bora Kaplan soruşturması emniyete uzandı: Emniyet Müdürü gözaltına alındıAyhan Bora Kaplan soruşturması emniyete uzandı: Emniyet Müdürü gözaltına alındıGüncel

Şimdiye dek denemediğiniz en lezzetli menemen tarifi! Çok daha doyurucu oluyor Şimdiye dek denemediğiniz en lezzetli menemen tarifi! Çok daha doyurucu oluyor
Çamaşır makinesine asla koymayın! İşte makineye zarar veren 5 şey Çamaşır makinesine asla koymayın! İşte makineye zarar veren 5 şey
Erdoğan'ın seçim vaadiydi; Milli Eğitim Bakanı öğretmen atamalarında mülakatın kalkmayacağını açıkladı Milli Eğitim Bakanı öğretmen atamalarında mülakatın kalkmayacağını açıkladı
Kanlı 12 Eylül darbesinin üzerinden 43 yıl geçti! Kanlı 12 Eylül darbesinin üzerinden 43 yıl geçti!
ÇOK OKUNANLAR
Kanlı 12 Eylül darbesinin üzerinden 43 yıl geçti! Kanlı 12 Eylül darbesinin üzerinden 43 yıl geçti!
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL kazandı, ödeyeceği vergi dudak uçuklattı Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL kazandı, ödeyeceği vergi dudak uçuklattı
Bu hafta 3 burç aldatılacak! Ünlü astrolog 'Başak Yeniayı' için tek tek anlattı Bu hafta 3 burç aldatılacak!
İslam Memiş altın - dolar için tarih ve rakam verdi: Rüzgar tersine dönecektir İslam Memiş altın - dolar için tarih ve rakam verdi: Rüzgar tersine dönecektir
İkinci el otomobil piyasası tepetaklak oldu, lüks otomobillerde satışlar tamamen durdu! İkinci el otomobil piyasası tepetaklak oldu!