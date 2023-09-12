Yurt dışına çıkarken yakalanmıştı; Ayhan Bora Kaplan, tutuklandı

Ankara'da yer altı dünyasında "Kaplanlar" grubu olunarak bilinen suç örgütünü yönettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan, "örgüt kurma", "kasten yaralama", "yağma", "kişiyi hüviyetinden yoksun kılma" ve "işkence" suçlarından tutuklandı.

T24'te yer alan habere göre, yurt dışına çıkmak üzereyken Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınan Kaplan ile birlikte koruması olan U.P isimli emekli asker ile avukat G.Ü, A.K ve O.S isimli 4 kişi daha yakalanmıştı.

Kaplan'ın yanı sıra, operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 kişi daha tutuklanırken, 15 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Kaplan’ın Esenboğa Havalimanı girişinde gözaltına alınmasının ardından genişletilen soruşturmada 2. sınıf Emniyet Müdürü N.A.Ç’nin de gözaltına alınmıştı. N.A.Ç de adli kontrol ile serbest bırakılanlar arasında yer aldı.