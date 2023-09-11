Erdoğan'ın seçim vaadiydi; Milli Eğitim Bakanı öğretmen atamalarında mülakatın kalkmayacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuda mülakatın kaldırılacağını vaat ettiği seçimden yalnızca 4 ay geçti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarında mülakatın kalkmayacağını açıkladı.

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Erdoğan'ın seçim vaadiydi; Milli Eğitim Bakanı öğretmen atamalarında mülakatın kalkmayacağını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Habertürk'te Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında kamuda mülakatın kaldırılmasına da yer vermişti.

Erdoğan yeniden seçilmeleri halinde kamuda mülakatın kaldırılacağını açıklamıştı. Ancak bugün Habertürk yayınına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarında mülakatın kalkmadığını söyledi.

Tekin şunları kaydetti:

"Biz bu yıl öğretmenlerin istihdamı ile ilgili süreçte düzgün bir mülakat prosesine dönüştüreceğimiz için biraz zaman alacak. Cumhurbaşkanımız mülakatların uygulanış biçimiyle ilgili rahatsızlığını dile getirdi. Biz de her öğretmen arkadaşımız, istihdam edeceğimiz adayı sayısının 3 katını davet edeceğiz. Her bir öğretmen adayı arkadaşımızdan tesadüfi örneklem yoluyla elektronik ortamda hazırlanmış soru sorulacak. Öğrencilere ders anlatır gibi anlatacak. Karşısında arkadaşlarımız olacak, aralarında uzman ve başöğretmenden oluşan komisyon. Sürecin sonucunda öğretmen arkadaşlarımızın neyi ölçeceğine dair kılavuzumuz var. Sonrasında da 45 dakikanın son kısmı öğretmen adayı arkadaşımız kendi sınavıyla ilgili olarak bir yazılı cevap da verecek. Mülakatın içerisinde kayıt olması açısından. Bütün sınav kamera kaydıyla kayıt altına alınacak."

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