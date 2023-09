TİP'ten öğrenciler için eylem: Çocuklar açken, saraylarında ejder meyvesi yiyenlerle hesaplaşacağız

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir İl Örgütü, "Okullarda bir öğün ücretsiz yemek her çocuğun hakkı" sloganıyla basın açıklaması yaptı. Partililer adına açıklama yapan Avukat Sena Yazıbağlı Selanik, "Çocukların okullarda açlıktan bayıldığı görüntülere alışmayacağız; eşit eğitim hakkından mahrum bırakıldığı düzeninize izin vermeyeceğiz. Çocuklar açken, saraylarında ejder meyvesi yiyenlerle er geç hesaplaşacağız" dedi.

TİP İzmir İl Örgütü, okullarda öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi ile ilgili taleplerini dile getirmek için Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yaptı. Parti üyeleri, kültür merkezi önüne sloganlar eşliğinde geldi.

"Okullarda bir öğün ücretsiz yemek her çocuğun hakkı" yazılı pankart açan TİP İzmir üyeleri, ellerinde "Saraya değil çocuklara bütçe" , "Hiçbir çocuk aç kalmayacak" , "Ücretsiz yemek ve eğitim haktır" , "Tasarruf diyenler saraylarda yaşıyor" yazılı dövizler taşıdı. Partililer adına basın açıklamasını Avukat Sena Yazıbağlı Selanik okudu.

“ÇOCUKLARIN OKULLARDA AÇ KALAMAMASI DEVLETİN SORUMLULUĞUDUR”

Selanik açıklamada şunları söyledi;

"Bugün 11 Eylül Pazartesi itibarıyla okullar açıldı. Tüm Türkiye'de çocuklar okula gidiyor. Peki hangi şartlarda? Saray rejiminin günden güne derinleştirdiği açlık ve sefalet düzeninde, emekçi halkın çocukları nasıl okula gidebilecek, ebeveynler çocuklarının beslenme çantasını neyle dolduracak? Yoksulluk sınırı 39 bin 733, açlık sınırı 12 bin 198 lira! Peki asgari ücret? 11 bin 402 lira. Soruyoruz; bu koşullarda çocuklu bir aile nasıl geçinecek, nasıl çocuğunu okula gönderecek, nasıl o beslenme çantasını her gün doldurup da çocuğuna verebilecek? Etin, sütün, yumurtanın her gün zamlandığı bu koşullarda, ne yetişkinler ne de çocuklar için sağlıklı ve hijyenik beslenme mümkün. Bu yoksulluk düzeninde insanca yaşamak mümkün değil. Tüm çocukların okula gidebilmesi; eşit, bilimsel, laik bir eğitim alabilmesi, sağlıklı ve hijyenik gıdalara erişmesi, okulda aç kalmaması en başta devletin sorumluluğudur. Peki iktidar ne yapıyor? AKP/ Saray Rejimi, geçici sözde destek programlarıyla bataklığa dönüşmüş ekonomiyi kurtarma tiyatrosu sergilerken bir yandan ÇEDES projesiyle eğitim kurumlarına din görevlisi atayarak laik eğitime bir balta daha vurmanın peşinde. Her 4 çocuktan biri aç okula gidiyor. Devletin kasası emekçilerin alın teriyle doluyor. Geçilmeyen yollar, köprüler; uçulmayan havalimanları; yazlık kışlık sarayların gülleri; hastanın müşteri, hastanenin otel olduğu şehir hastaneleri ve daha onlarcasının parasını cebinden karşılayan devlet, asli görevi olan çocukların korunması ve çocuk haklarının korunması ve Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi'nin uygulanması için de imkanları kullanmak zorundadır.

“OKULLARDA ÜCRETSİZ YEMEK VE TEMİZ SU UYGULAMASINA DERHAL GEÇİLMELİ”

8 Eylül'de Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen yazı ile geçtiğimiz deprem felaketinde etkilenen 11 ilde okul öncesindeki sınıflarda çocuklar için 1 öğün yemek uygulamasının devam ettirilmesine yönelik karar açıklandı. Bu karar sonrası diğer illerdeki tüm okullarda yönetimler, bir yazı ile velilere beslenme çantasına konulması gereken yiyecek ve içeceklerin listesini gönderdi. Yani geçen dönem okul öncesi sınıflarında uygulanan 1 öğün yemek kampanyası fiili olarak kaldırıldı. Yaşanan felaket sonrası deprem bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması öncelikli olmak üzere, birçok ülkede uygulanan okullarda ücretsiz yemek ve temiz su uygulaması Türkiye'de de derhal tüm öğretimleri kapsayacak şekilde faaliyete geçirilmelidir. Türkiye İşçi Partisi olarak 2022-2023 yılı eğitim öğretim döneminde tüm okullarda uygulanmak üzere ortaya koyduğumuz ‘1 öğün yemek, 1 öğün su’ talebimiz, daha da zorlaşan yaşam koşullarında uygulanmak zorundadır. Çocukların okullarda açlıktan bayıldığı görüntülere alışmayacağız; eşit eğitim hakkından mahrum bırakıldığı düzeninize izin vermeyeceğiz. Çocuklar açken, Saraylarında ejder meyvesi yiyenlerle er geç hesaplaşacağız. Emekçi halkın çocuklarını, açlığa sefalete; gerici karanlık düzeninize mahkum etmenize izin vermeyeceğiz. Bulunduğumuz her yerde söylüyor olacağız; çocuklarımızın geleceği için yarattığınız enkazlardan kurtulacağız. Haklarımızı alacağız"