Balıkesir, Ebrar Karakurt'un adını sokağa vermek istiyor; Önerge Meclis'e sunuldu

CHP Susurluk Belediye Meclis Üyesi Murat Kula, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın gururlarından Ebrar Karakurt'un ismini bir sokağa vermek için Meclis'e önerge sundu.

Balıkesir, Ebrar Karakurt'un adını sokağa vermek istiyor; Önerge Meclis'e sunuldu

CHP'nin, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Ebrar Karakurt’un isminin Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir caddeye verilmesi için önerge sunduğu kaydedildi.

Haberport'un aktardığına göre, 4 Eylül'de CHP'li Susurluk Belediye Meclisi Üyesi Murat Kula, Susurluk ilçesinde uygun bir cadde veya bulvara Balıkesirli olan başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt'un isminin verilmesini önerdi.

"EN ÇOK SALDIRIYA UĞRAYAN OYDU"

Kula, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Tabii ki hepsinin bu zaferde büyük rolü var ama bizim için bir kişi diğerlerinden daha önemli. İlçemizde bir sokağa hemşehrimiz Ebrar Karakurt'un adını vermek istiyoruz. En çok saldırıya uğrayan, en çok yorulan isim oydu ama her türlü zararlı kampanyaya rağmen dimdik ayakta kaldı, çok oynadı ve ay yıldızlı bayrağımızı gururla Avrupa'da dalgalandırdı. Bu konu ilgili komisyona havale edildi, biz de bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz."

Sosyal medya paylaşımları ve cinsel yönelimi nedeniyle hedef gösterilen Karakurt, son olarak kendisine hakaret eden "Abdulhamid" adlı takipçisine, "Boş yapma Abdulhamid" diyerek yanıt vermişti.

Etiketler
Ebrar Karakurt
Şimdiye dek denemediğiniz en lezzetli menemen tarifi! Çok daha doyurucu oluyor Şimdiye dek denemediğiniz en lezzetli menemen tarifi! Çok daha doyurucu oluyor
Muğla'da çimento fabrikasına verilen "ÇED olumlu" kararını mahkeme iptal etti Muğla'da çimento fabrikasına verilen "ÇED olumlu" kararını mahkeme iptal etti
Trendyol işçileri direnişlerinin 15. gününde şirket genel merkez önünde toplandı Trendyol işçileri direnişlerinin 15. gününde şirket genel merkez önünde toplandı
Çamaşır makinesine asla koymayın! İşte makineye zarar veren 5 şey Çamaşır makinesine asla koymayın! İşte makineye zarar veren 5 şey
ÇOK OKUNANLAR
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL kazandı, ödeyeceği vergi dudak uçuklattı Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL kazandı, ödeyeceği vergi dudak uçuklattı
Bu hafta 3 burç aldatılacak! Ünlü astrolog 'Başak Yeniayı' için tek tek anlattı Bu hafta 3 burç aldatılacak!
İslam Memiş altın - dolar için tarih ve rakam verdi: Rüzgar tersine dönecektir İslam Memiş altın - dolar için tarih ve rakam verdi: Rüzgar tersine dönecektir
İkinci el otomobil piyasası tepetaklak oldu, lüks otomobillerde satışlar tamamen durdu! İkinci el otomobil piyasası tepetaklak oldu!
Anket: Ankara'da AKP seçmeni için 19 isim öne çıkıyor, yalnızca biri kadın Anket: AKP seçmeni için 19 isim öne çıkıyor, yalnızca biri kadın