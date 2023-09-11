Muğla'da çimento fabrikasına verilen "ÇED olumlu" kararını mahkeme iptal etti

Muğla’da yapımına devam edilen çimento fabrikasına karşı bölge halkının mücadelesi sonuç verdi. Muğla 2. İdare Mahkemesi, fabrikaya verilen “ÇED Olumlu” kararını iptal etti.

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Muğla'da çimento fabrikasına verilen "ÇED olumlu" kararını mahkeme iptal etti

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi ile Yatağan’daki Deştin Mahallesi’nde yapımına devam edilen çimento fabrikasına karşı köylülerin başlattığı mücadele sonuç verdi.

"ÇED olumlu" kararına karşı yurttaşların açtığı dava kapsamında, 23 Şubat’ta bölgede 9 kişiden oluşan bilirkişi heyeti keşif yapmıştı. 9 bilirkişi de çimento fabrikasının kurulmaması yönünde rapor sunmuştu.

Fabrikaya karşı açılan davada Muğla 2. İdare Mahkemesi, “ÇED olumlu” kararını iptal etti.

Mahkeme kararında “Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Entegre Çimento Fabrikası ve Hammadde Ocakları Projesine dair dava konusu Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” denildi.

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