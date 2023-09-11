Alaçatı'da yangın

Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde bulunan çöplükte çıkan yangın, ormana sıçradı.

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Alaçatı'da yangın

İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'ndeki çöplükte saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ormana sıçradı. Yurttaşların durumu fark etmesiyle yaptıkları ihbar sonrası İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 uçak, 5 helikopter, 9 arazöz, 3 su ikmal aracı, 5 dozer bölgeye sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

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