'İYİ Parti-AKP ittifakı olur mu?' sorusuna İYİ Partili üst düzey isimden net yanıt

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti-AKP ittifakının mümkün olup olmadığı yönündeki soruya yanıt verdi.

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'İYİ Parti-AKP ittifakı olur mu?' sorusuna İYİ Partili üst düzey isimden net yanıt

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın, Halk TV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

AKP-İYİ PARTİ İTTİFAKI SORUSUNA YANIT

Son günlerde İYİ Parti ve AKP arasında bir ittifak yapılabileceği yönünde iddialar hakkında gelen soruya yanıt veren Akalın, böyle bir ittifakın mümkün olmadığını söyledi.

Akalın, "Hayır, sıfır. Sıfırın altında sıfır. Hiç bir yerde söz konusu değil. Öyle bir ittifak ihtimali, belki Iğdır bölgesinde bir istisna olmuştur. Ama söz konusu değildir" dedi.

"YENİ BİR YOL İNŞA EDECEĞİZ"

Akalın AKP'nin İYİ Parti'yi yanına çekmek istemediğini aksine taraflaştırmak istediğini belirterek şöyle konuştu:

"Bugün bu akşam Tayyip Erdoğan'ın önüne kamuoyu yoklaması koysalar CHP'nin oy oranı yüzde 30'a çıktı diye, Tayyip Erdoğan mışıl mışıl uyur. Ama İYİ Parti'nin yüzde 15'in üzerine çıktığını söyleseler sabaha kadar düşünür. Dolayısıyla Erdoğan kendi yanına çekmekte ziyade İYİ Parti'yi karşıya itme stratejisi söz konusu. İYİ Parti'yi merkez pozisyondan çıkararak bir taraf haline getirmek istiyor. Türkiye'de 22 yıldır oluşan politik düzen Erdoğan tarafından inşa edilmiş bir düzen.

Bizim yapmaya çalıştığımız 3. yıl teşebbüsü, oluşturulmuş siyasi düzeni yıkıp yenisi kurmakla ilgili. Zor tabi kolay da değil."

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İYİ Parti AKP
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