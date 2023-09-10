Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'nun 'adaylık' açıklamasına yanıt: Aynen devam edeceğiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, "Ankara adayı” açıklamasına yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 100. kuruluş yıldönümü etkinliklerinde gazetecilerin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıyla ilgili soruları üzerine “Mansur Bey, büyükşehir belediye başkanımızdır ve adayımızdır” dedi.

Mansur Yavaş ise Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili açıklaması üzerine bir açıklama yaptı. Yavaş şöyle konuştu: “Biz kendimize güveniyoruz. Büyük bir oy farkı ile seçilebileceğimize inanıyoruz. 4 buçuk yıldır hizmet ettik. Farklı bir belediyecilik anlayışı ortaya koyduk. Yolsuzluklarla mücadele ettik. İsraf etmeden, sadece Ankara halkının ihtiyaçları için hizmet ettik. Aynen devam edeceğiz.”