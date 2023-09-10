Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mansur Yavaş bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır." dedi.

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Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100'üncü yıl Hatıra Ormanı açılışında konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Mansur Yavaş bizim belediye başkanımızdır ve adayımızdır." dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sözleriyle ilgili de "Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı 100. yıl videosunda, Kıbrıs Barış Harekatı'na giden süreçte Türk köylerine saldıran Rum milliyetçi grupların başını çeken EOKA’nın fotoğrafının kullanılması dikkati çekti. Kılıçdaroğlu gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Orada söz konusu olan Kıbrıs çıkarması sırasında EOKA'cıların nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir o çünkü önce onlar gösteriliyor. Arkasından nasıl gömüldüklerini ve arkasından Türk bayrağını gösteriyor. Şimdi bunu alıp da o fotoğraf üzerinden troller üzerinden CHP'ye saldırmak kadar akıl dışı bir şey olamaz. Bunlara sormak isterim Süleyman Şah türbesi kaçırılırken bunlar neden hiç seslerini çıkarmadılar; neden Kılıçdaroğlu Süleyman Şah türbesine sahip çıktı? Bunlar CHP'yi bilmiyorlar ve karalamaya çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti devleti demektir. Biz bu devleti kuran bir gelenekten geliyoruz. Ecevit'in Kıbrıs çıkarmasında rahmetli Erbakan ile birlikte nasıl mücadele verdiğini EOKA'cıları nasıl toprağa gömdüğünü bayramızı dalgalandırdığını herhalde onlar unuttular biz unutmadık ve unutmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye demektir herkesin bunu bilmesini isterim"

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