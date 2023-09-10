MHP'li belediye başkanı: AK Partili arkadaşlar, bizim bu şehirlerimize elinizi sürmeyin

MHP'li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, kentte Sosyal Yaşam Merkezi açılışında yaptığı konuşmada partisinin Cumhur İttifakı'ndaki ortağı AKP'yi sert sözlerle eleştirdi.

Yerel Ajans Karabük'ün haberine göre konuşmasında 3 dönemdir kentte yaptıklarını anlatan Vergili, seçimler yaklaştıkça propaganda ve eleştirilerin arttığını söyledi. "İktidar partisi diye konuşmak yerine çalışanı, doğruyu seçmek lazım. AK Parti'nin eli bu şehre değmemeli" diyen Vergili, konuşmasına şöyle devam etti:

"AK Parti'nin eli Karabük'e değmişti. Ben size sözler vermiştim, sonra siz beni başkan seçtiniz. Sonra Karabük'ü değiştirmeye başladık. AK Parti’nin eli değmişken şöyleydi; Karabük'te cenaze ücretliydi. Cenazeyi herhangi bir yere nakletmek ücretliydi. Düğünlere bayramlara gitmek bedavaydı. Mezarlıklara girmemek AK Parti'nin en iyi yaptığı işlerden bir tanesiydi. Mezarlıklardan 66 kamyon çöp attık.

Yalnız bir tane kaset bağlamışlar akşama kadar Kur'an okutturuyor. Evlerde kimse banyoya, tuvalete giremiyor. Biz yapmış olduğumuz her işi Allah için yaptık. Hiçbir şahsın menfaati için iş yapmak. Ne partili, ne yakın ne akraba bunların hiçbirisine hizmet olmadı. Herkese eşit muamele yapıldı."

'SAFRANBOLU'YU NİYE CHP'YE BIRAKTINIZ?'

Rafet Vergili, “Şimdi kendileri konuşuyorlar. 7 tane ilçede Milliyetçi Hareket Partisi seçimleri alacak ama şöyle iddia ediyor AK Parti; 'Biz bu seçimi alacağız her yerde.' Aldığınız yer Safranbolu'yu niye bıraktınız Cumhuriyet Halk Partisi’ne madem seçim alıyordunuz? Şimdi Karabük'te seçim alacaklarmış. Bizim yaptıklarımızla kendi ellerinin değdikleri arasındaki farkı önce mukayese edecekler" dedi.

'SEÇİMDEN SONRA YIKARLAR'

Eleştirilerine devam eden Başkan Vergili sözlerine şöyle devam etti:

"Biz size diyoruz ki bu hastaneyi yıkacaklar. Hemen bir pankart asıyorlar, ‘yıkılmayacak.' Siz de biraz inanıyorsunuz. Seçim biter bitmez ilk işleri doğum hastanesini yıkmak. 'Devlet Hastanesi'nin içini boşaltıp yıkın' talimatı gelmiş. Diyoruz ki, kardeşim Devlet Hastanesi’ni yıkıyorlar, 'Hayır yıkmıyoruz' diye dev bir pankart asıyorlar ve Karabük'ün en büyük siyasileri söz veriyorlar AK Partililer, 'Yıkılmayacak burası' diye. Seçim bittikten 3 gün sonra yıkıyorlar."

'ELİNİZİ SÜRMEYİN'

Vergili, AKP'ye yönelik ağır sözlerini şöyle tamamladı:

"AK Parti'nin elinden gelen bu işler. Diyoruz ki, kardeşim bu hastaneyi üniversiteye devredelim. Biz size belediye olarak 200 dönüm yer verelim büyük bir hastane yapalım. Şimdi hastaneyi büyütmek için çözüm arıyorlar. Bu yüzden imam hatip lisesini yıkacaklar. Oradaki spor sahasını da verecekler. Yine de yetmiyor hastane için. Kim yaptı bu işi?

O tarihte AK Parti il başkanı yaptı ve bir de milletvekili var işin içinde. Niye? Bizim bulduğumuz yerin toprağı sağlam değilmiş. Nereden biliyorsun sağlam olmadığını? Sağlam toprak arıyordun da Eskipazar'da kayan yere hastaneyi niye yaptınız? Kayan yere polis merkezini niye yaptınız? Madem topraktan anlıyordunuz! Ben bir tek şunu söylüyorum; AK Partili arkadaşlar bizim bu şehirlerimize elinizi sürmeyin biz gerekeni yaparız.”