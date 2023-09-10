İstanbul'u terk etme kararı almıştı: Celal Şengör yeni evini anlattı, 'fay geçiyor ama önü açık'

Beklenen büyük Marmara depremi nedeniyle İstanbul'dan Çanakkale'ye taşınacağını açıklayan Prof. Dr. Celal Şengör'e bazı kesimler destek verirken, meslektaşları dahil bazı isimler ise tepki göstermişti.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube'daki programına katılan Şengör, konuyla ilgili olarak yeni açıklamalarda bulundu:

"(...) İstanbul'da deprem oldu. Nişantaşı'ndan yangınlar çıktı düşün. Herkes sokakta, nereye kaçacak? Nasıl kaçacak? Yemeğini nerden temin edecek, suyu nereden bulacak? Sen Nişantaşı'dan kaçamazsın. Ben de Anadolu Hisarı'ndan kaçamam.

Bazı aklı evveller diyor ki; Celal Hoca'nın kaçacağı yerlerde de fay var. Ben bunu bilmiyor muyum? Benim Çanakkale'deki evimin önünden fay geçiyor. Ama bu ev ona göre yapıldı. Buranın etrafı bomboş. Orada bütün yollar tıkanacak. Kaçamam."

NE OLMUŞTU?

Prof. Dr. Celal Şengör, olası deprem nedeniyle İstanbul’dan taşınmak istediğini gazeteci Fatih Altaylı’ya anlatmıştı:

"Tabii ki, bütün İstanbul yerle bir olmayacak. Mustafa Erdik 8 bin binanın akordeon gibi olacağını söylüyordu. Bu sayı galiba daha fazla olacak. 60-70 bin bina tamamen çökmese de yıkılacak. Kurtarma çalışmaları için sokaklara girilemeyecek. Kente giren çıkan yolların önemli bir bölümü kullanılamaz hale gelecek, ortaya çıkacak kaos ortamında sağ kalanlar da günlerce belki haftalarca bloke olacak."