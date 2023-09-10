TKP Genel Sekreteri Okuyan: Hataları muhalefete zarar verdi, CHP ve HDP gölgesindeki solla mesafeyi açacağız

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, bir grup basın mensubuyla kahvaltıda buluştu. TKP’nin ilerleyen süreçteki politikalarını anlatan Okuyan, gündemi de değerlendirdi.

Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'nun haberine göre, Okuyan, komünist-cumhuriyetçi ittifak kurmaya çalışacaklarını söyledi ve "CHP ve HDP gölgesindeki sol" ile mesafelerini açacaklarını belirtti. Okuyan, 14 ve 28 Mayıs seçimlerini ise "Erdoğan’ın kaybetmesi belki Türkiye’yi rahatlatacaktı. Ancak Türkiye kaotik bir sürece girecekti. Ne Türkiye ne TKP bu sürece hazır değildi" diye değerlendirdi.

Önümüzdeki dönem için "AKP’ye karşı gerçek bir muhalefeti yaratmak için zaman kazandık" diyen Okuyan, "Türkiye solu, CHP ve HDP engelini aşmadan gerçek bir sol muhalefet yaratamaz. Bunu açıkça söyledik. İki parti de seçim sonrası krize girdi. Bu açıdan da seçim sonucundan karamsar değiliz" ifadelerini kullandı.

'KENDİMİZ SORGULAMADIK'

TKP’nin seçimlerde aldığı oy oranını "gerçek ölçüm değil" diyerek yorumlayan Okuyan, şöyle konuştu:

"TKP, 64 bin oy aldı. Herkes bunun TKP’nin gerçek ölçümü olmadığını biliyor. TKP’nin aldığı istatistik değer taşıyan oyun etkisi bizde bir gün sürdü. Kimse de bize düşük oy aldınız diyemedi. Aksine TKP’nin aldığı düşük oy, herkesin hayal kırıklığının olduğu dönemde bizim için korunma alanı oluşturdu. 64 bin oy ile 300 bin oy fark etmezdi. Biz seçim sonuçlarından etkilenmedik. Biz TKP’nin oyunun etkisini 64 bin oyla değerlendirmiyoruz. Bu nedenle hiç kendimizi sorgulamadık."

KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI: PİŞMAN DEĞİLİZ AMA...

TKP’nin seçimlerde Kılıçdaroğlu’nu desteklemesinden pişman olmadıklarını belirten Okuyan, tekrar destek vermeyeceklerini söyledi. "Bir daha yapmayacağımız bir şeyi yaptık. Pişman değiliz. Ama bu seçimle beraber CHP ve HDP gölgesinde siyaset yapanlarla arayı daha da açma kararımız var" diyen Okuyan, önümüzdeki dönemde kuracakları siyasi hattı şöyle açıkladı:

"İkincisi Türkiye’de sahipsiz kalan ve kimilerinin bittiğini zannettiği Cumhuriyetçi birikim var. Türkiye’de ilk kez bu birikim kendisinin artık ev sahibi olmadığını fark etmiş durumda. Bir arayış içerisinde. Kimileri ‘Kemalist-Komünist ittifakı’ diyor, bu ittifakı bazı arızalardan kurtarabilirsek, zaman zaman milliyetçi hatta ırkçı pozisyon almaktan çıkarırsak, bir alanın açıldığını düşüyoruz. Cumhuriyetçi birikimin daha sınıfsal, emekten yana baktığını, sermaye karşıtlığının arttığını, Kürt düşmanlığının azaldığını görüyoruz. Önümüzdeki süreçte Türkiye’nin Cumhuriyetçi birikimiyle, sosyalist hareketin daha sağlıklı bir etkileşime girmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Cumhuriyet’in 100. Yılına denk düşen tarihlerde bir Halk Temsilcileri Meclisi kurmak için girişimlerde bulunuyoruz. Türkiye’nin her yanından seçimle gelen aydınlar, işçiler köylüler, olacak. Gerçek bir Meclis gibi çalıştırmayı düşünüyoruz. Çünkü Türkiye tarihinin en gerici Meclisi ile karşı karşıyayız. Ve önümüzdeki süreçte TKP’nin siyasal-kültürel çalışmalarında bu Meclis’in bir yeri olacak. TKP’nin bir kurumu olmayacak. Birçok farklı kesimin bir platformu olacak burası. 29 Ekim’de ortaya çıkacak bu oluşum."

'SOL BİRLİĞİ OLMAYACAK'

Okuyan, kuracakları Halk Temsilcileri Meclisi’nin sol partilerin güç birliği amacı taşımadığını, sosyalist ve Cumhuriyetçi fikirlerin ittifakı olduğunu "Bunu Türkiye solunun birliğini sağlayacak bir platform olarak düşünmüyoruz. Ayrıların ayrı kalması gerekiyor. Buna Türkiye’de Cumhuriyetçilerle komünistler arasında bir ittifak olarak bakılabilir" diyerek ifade etti.

YEREL SEÇİM AÇIKLAMASI

Kemal Okuyan, 2024'teki yerel seçimde sol-sosyalist belediyelerin artırılması için çalışacaklarını da iddia etti. Çalışmalara erken başladıklarını kaydeden Okuyan, "Sol ile dayanışacağız. Ancak dayanışma derken de CHP ve HDP’yi kastetmiyoruz. TKP, ‘oyları bölmeyin’ diyenlere, ‘seçim oyların bölündüğü bir platformdur’ diyecektir. Mansur Yavaş’ın ya da Ekrem İmamoğlu’nun bizim için diğerlerinden bir farkı yok" diye konuştu.

"TKP’nin bir sorumluluğu var" diyen Okuyan şöyle devam etti:

"Daha önceki seçimde Türkiye tarihinde ilk kez bir TKP’li başkan il belediye başkanı oldu. Fatih Maçoğlu ve onun siyasi hareketi ile ittifakımız 8-9 yılı buldu. Bu ittifak sürüyor. Örneklerini artırmak istiyoruz. Türkiye solunda bir ittifak şeklinde değil ama yardımlaşma şeklinde sosyalist-sol belediyelerin sayısını artırma niyetimiz var. Büyük olasılıkla alan boşaltma şeklinde olacak. Bazı adayları destekleyerek yapacağız. Ayrıca TKP’li belediyelerin sayısını artırmak istiyoruz. Sol içi dayanışmanın gerçekleştiği senaryo en gerçekçi olasılık görünüyor. Yerel seçimlerde solcu, sosyalist, komünist belediyeleri çoğaltmak için imkan var."

'İMAMOĞLU'NA OY VERMEDİK'

Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) ilişkin bir soruya yanıt veren Okuyan, "TİP’in aldığı oyu önemli buluyoruz ama bir düzen dışı solun önünün açıldığını düşünmüyoruz" dedi. Okuyan, "keşke bu bir milyon oyun arkasında devrimci enerji olsaydı" ifadelerini kullandı.

"TKP İstanbul’da aday çıkarırsa AKP kazansın demez, TKP’ye oy verin der. Biz İmamoğlu’na daha önce de oy vermedik" diyen Okuyan, CHP ve HDP gölgesinde siyaset yapmayacaklarını, bu tavrı yıllardır sürdürdüklerini söyledi. Okuyan, CHP’nin Türkiye siyasetinde yaptığı hatalar nedeniyle muhalefete zarar verdiğini söyledi:

"CHP’nin tabanı bizim için çok değerli. Bizim sorumluluğumuz onları bu düzen siyasetinden koparmak. 10 yıl öncesine göre laik duyarlılığın siyaset alanında temsiliyetinin yerlerde sürünmesinin sorumlusu AKP değil CHP’nin politikalarıdır."

CHP’deki değişim tartışmalarına mesafeli olduklarını belirten Okuyan, "Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu… Hangisi daha solda ben cevabını veremiyorum" sözlerini kullandı.